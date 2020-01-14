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Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска
Фото пресс-службы «Арсенала».

Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска

Команда прошла медицинское обследование в Москве.

13 января футболисты «Арсенала» вышли из отпуска. Перед стартом учебно-тренировочных сборов основной состав оружейников прошел медицинское обследование в одной из московских клиник.

Как сообщает клубная пресс-служба, игроков ждал традиционный набор процедур: электрокардиограмма, УЗИ, тредмил-тест и т. д. Тредмил-тест — исследование на беговой дорожке или на велотренажере, которое дает понять, как организм работает под максимальными нагрузками.

В ближайшие два дня тренерский штаб «Арсенала» получит всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов.

14 января команда вылетит в Турцию на тренировочный сбор, где сразу же проведет первую тренировку в этом году.
 

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Футболисты "Арсенала" прошли медобследование после отпуска, Фото: 1
Футболисты "Арсенала" прошли медобследование после отпуска, Фото: 2
Футболисты "Арсенала" прошли медобследование после отпуска, Фото: 3
Футболисты "Арсенала" прошли медобследование после отпуска, Фото: 4
Футболисты "Арсенала" прошли медобследование после отпуска, Фото: 5
Футболисты "Арсенала" прошли медобследование после отпуска, Фото: 6
Футболисты "Арсенала" прошли медобследование после отпуска, Фото: 7
Футболисты "Арсенала" прошли медобследование после отпуска, Фото: 8
Футболисты "Арсенала" прошли медобследование после отпуска, Фото: 9
Футболисты "Арсенала" прошли медобследование после отпуска, Фото: 10
Футболисты "Арсенала" прошли медобследование после отпуска, Фото: 11
Футболисты "Арсенала" прошли медобследование после отпуска, Фото: 12
Футболисты "Арсенала" прошли медобследование после отпуска, Фото: 13
Футболисты "Арсенала" прошли медобследование после отпуска, Фото: 14
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Автор: Кристина Вернигорина
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