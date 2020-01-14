Фото пресс-службы «Арсенала».
Футболисты «Арсенала» вышли из отпуска
Команда прошла медицинское обследование в Москве.
13 января футболисты «Арсенала» вышли из отпуска. Перед стартом учебно-тренировочных сборов основной состав оружейников прошел медицинское обследование в одной из московских клиник.
Как сообщает клубная пресс-служба, игроков ждал традиционный набор процедур: электрокардиограмма, УЗИ, тредмил-тест
В ближайшие два дня тренерский штаб «Арсенала» получит всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов.
14 января команда вылетит в Турцию на тренировочный сбор, где сразу же проведет первую тренировку в этом году.
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