Фото пресс-службы «Арсенала».

13 января футболисты «Арсенала» вышли из отпуска. Перед стартом учебно-тренировочных сборов основной состав оружейников прошел медицинское обследование в одной из московских клиник.

Как сообщает клубная пресс-служба, игроков ждал традиционный набор процедур: электрокардиограмма, УЗИ, тредмил-тест и т. д. Тредмил-тест — исследование на беговой дорожке или на велотренажере, которое дает понять, как организм работает под максимальными нагрузками.

В ближайшие два дня тренерский штаб «Арсенала» получит всю необходимую информацию о состоянии здоровья футболистов.

14 января команда вылетит в Турцию на тренировочный сбор, где сразу же проведет первую тренировку в этом году.