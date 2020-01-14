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В Тульской области поисковики обнаружили захоронение бойцов Красной Армии
Фото Михаила Булдакова.

В Тульской области поисковики обнаружили захоронение бойцов Красной Армии

Об этом на своей страничке в соцсети ВКонтакте поделился руководитель поискового отряда «Штурм» Михаил Булдаков.

Поисковики нашли захоронение в конце декабря 2019 года в Арсеньевском районе, на территории лесного массива близ деревни Поляны.

В засыпанной воронке были обнаружены останки бойцов Красной Армии. Форма и размер воронки дают основание предполагать, что найденное захоронение относится к 1942−1943 годам.

Михаил Булдаков

– Самое удивительное, что бойцы были обнаружены практически день в день с 78-й годовщиной освобождения Арсеньевского района от немецко-фашистских захватчиков, – отметил Михаил Булдаков.

 

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Событие
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Место
Арсеньевский районТульская область

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