Ночью на тульские дороги высыпали около 33 тонн реагента

Фото пресс-службы администрации Тулы.

За ночь в Туле вывезли 2200 кубометров снега. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в расчистке дорог и тротуаров, а также обработке улиц реагентами были задействованы 112 единиц техники и 43 рабочих. Еще 12 бригад работали на вывозе снега.

Особое внимание уделялось расчистке пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, а также опасных спусков-подъемов.

Сообщается, что на обработку дорог и тротуаров израсходовали 293 тонны песчано-соляной смеси и около 33 тонн реагента.