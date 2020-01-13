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Ночью на тульские дороги высыпали около 33 тонн реагента
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Ночью на тульские дороги высыпали около 33 тонн реагента

Также израсходовали 293 тонны песчано-соляной смеси.

За ночь в Туле вывезли 2200 кубометров снега. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в расчистке дорог и тротуаров, а также обработке улиц реагентами были задействованы 112 единиц техники и 43 рабочих. Еще 12 бригад работали на вывозе снега.

Особое внимание уделялось расчистке пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, а также опасных спусков-подъемов.

Сообщается, что на обработку дорог и тротуаров израсходовали 293 тонны песчано-соляной смеси и около 33 тонн реагента.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:57 +1
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