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В Тульской области Hyundai протаранил колонку АЗС: пострадал ребенок
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области Hyundai протаранил колонку АЗС: пострадал ребенок

ДТП произошло в Воловском районе.

12 января в 11.20 на 290-м километре автодороги М-4 «Дон» на территории АЗС 40-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Tucson, по предварительной информации, не справилась с управлением и врезалась в автозаправочную колонку. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.
 
В ДТП пострадал 13-летний пассажир данного автомобиля. С телесными повреждениями ребенка доставили в районную больницу.
 
В момент происшествия несовершеннолетний был пристегнут ремнем безопасности.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:42 +4
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