В Тульской области Hyundai протаранил колонку АЗС: пострадал ребенок

12 января в 11.20 на 290-м километре автодороги М-4 «Дон» на территории АЗС 40-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai Tucson, по предварительной информации, не справилась с управлением и врезалась в автозаправочную колонку. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

В ДТП пострадал 13-летний пассажир данного автомобиля. С телесными повреждениями ребенка доставили в районную больницу.

В момент происшествия несовершеннолетний был пристегнут ремнем безопасности.