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ПФК «Арсенал» объявил соперников на сборах в Турции
Фото из архива Myslo.

ПФК «Арсенал» объявил соперников на сборах в Турции

Туляки сыграют с командами из Азербайджана, Румынии, Польши, Сербии, Чехии, Словении и Белоруссии.

ПФК «Арсенал» рассказал, с кем команда сыграет на первых двух сборах, которые состоятся в Турции в январе и феврале. Публикуем расписание матчей:

  • 22 января — «Кешля» (Азербайджан),
  • 23 января — «Сепси» (Румыния),
  • 25 января — «Корона» (Польша),
  • 26 января — «Младост» (Сербия),
  • 4 февраля — «Пршибрам» (Чехия),
  • 8 февраля — «Целе» (Словения),
  • 12 февраля в 11.00 — «Ута Арад» (Румыния),
  • 12 февраля в 17.00 — «Шахтер» (Белоруссия).

Напомним, «Арсенал» выйдет из отпуска 14 января, команда пройдет медобследование и отправится в Турцию.

 

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
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