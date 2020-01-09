ПФК «Арсенал» объявил соперников на сборах в Турции

Фото из архива Myslo.

Туляки сыграют с командами из Азербайджана, Румынии, Польши, Сербии, Чехии, Словении и Белоруссии.

ПФК «Арсенал» рассказал, с кем команда сыграет на первых двух сборах, которые состоятся в Турции в январе и феврале. Публикуем расписание матчей:

22 января — «Кешля» (Азербайджан),

23 января — «Сепси» (Румыния),

25 января — «Корона» (Польша),

26 января — «Младост» (Сербия),

4 февраля — «Пршибрам» (Чехия),

8 февраля — «Целе» (Словения),

12 февраля в 11.00 — «Ута Арад» (Румыния),

12 февраля в 17.00 — «Шахтер» (Белоруссия).

Напомним, «Арсенал» выйдет из отпуска 14 января, команда пройдет медобследование и отправится в Турцию.