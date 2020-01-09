Фото из архива Myslo.
ПФК «Арсенал» объявил соперников на сборах в Турции
Туляки сыграют с командами из Азербайджана, Румынии, Польши, Сербии, Чехии, Словении и Белоруссии.
ПФК «Арсенал» рассказал, с кем команда сыграет на первых двух сборах, которые состоятся в Турции в январе и феврале. Публикуем расписание матчей:
- 22 января — «Кешля» (Азербайджан),
- 23 января — «Сепси» (Румыния),
- 25 января — «Корона» (Польша),
- 26 января — «Младост» (Сербия),
- 4 февраля — «Пршибрам» (Чехия),
- 8 февраля — «Целе» (Словения),
- 12 февраля в 11.00 — «Ута Арад» (Румыния),
- 12 февраля в 17.00 — «Шахтер» (Белоруссия).
Напомним, «Арсенал» выйдет из отпуска 14 января, команда пройдет медобследование и отправится в Турцию.
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