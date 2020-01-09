В модернизации и развитии автодорог в Тульской области выявлены нарушения

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Прокуратура Тульской области сообщает, что в минувшем году были выявлены нарушения в сфере модернизации и развития автомобильных дорог общего пользования.

Так, в Кимовском районе местная администрация заключила муниципальный контракт на ремонт дорог общего пользования, со сроком исполнения до 1 ноября 2019 года. Однако, подрядчик не выполнил заказ в срок. При этом, по данным прокуратуры, с подрядчиком не проводилась претензионная работа, а возможность одностороннего отказа с включением подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков и обращением в суд для взыскании неустойки не рассматривались.

«В целях устранения выявленных нарушений, а также причин и условий, им способствовавших, Кимовской межрайонной прокуратурой 25.11.2019 внесено представление в адрес главы муниципального образования. В настоящее время указанный контракт исполнен», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Кроме того, в прошлом году в рамках муниципального контракта велась реконструкция автодороги «Подъезд к ферме на 3000 голов крупного рогатого скота с пастбищным содержанием возле нп Араны Арсеньевского района Тульской области». Срок исполнения контракта — 120 календарных дней с момента заключения.

Однако, работы не были завершены в установленный срок. По мнению прокуратуры, это произошло из-за отсутствия контроля со стороны органов местного самоуправления за исполнением условий контракта. По результатам проверки в адрес главы муниципального образования было внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле прокурора.