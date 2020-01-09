В Тульской области почти 4000 школьников бесплатно сходят в кино

Фото из архива Myslo.

В муниципальных 3D-кинозалах Тульской области проходят бесплатные киносеансы для школьников. По инициативе губернатора Алексея Дюмина их посещают дети из многодетных и малообеспеченных семей, живущие в отдаленных населенных пунктах Тульской области.

В районных Домах культуры п. Одоев и г. Щекино дети уже посмотрели мультфильм «Иван Царевич и Серый волк-4».

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, киносеанс в одоевском ДК посетила министр культуры региона Татьяна Рыбкина. Она подчеркнула, что в регионе работают 20 современных кинозалов в муниципальных учреждениях культуры. При этом в Одоеве и п. Арсеньево они открылись в канун Нового года в рамках нацпроекта «Культура». На их оснащение из федерального бюджета было выделено 10 млн рублей.

Татьяна Рыбкина отметила, что новые 3D-кинозалы популярны у местных жителей. За первые две недели работы в каждый из них пришли почти по 2 тыс. человек. Востребованы и бесплатные детские киносеансы.

– В зимние праздники, до 19 января включительно, во всех районах области, где есть кинозалы в ДК, проходят бесплатные детские киносеансы. Акцент делается на российские фильмы. Это полностью отвечает задачам нацпроекта «Культура» по обеспечению равного доступа жителей России к культуре и поддержке отечественного киноискусства, – сказала Татьяна Рыбкина.

В прокате в районах Тульской области четыре новых отечественных фильма: «Союз Спасения», «Холоп», «Иван Царевич и Серый волк-4» и «Вторжение». Всего их смогут бесплатно посмотреть около четырёх тысяч ребят.