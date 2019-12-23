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В Туле состоялся турнир по футболу для девочек
Фотографии предоставлены организаторами

В Туле состоялся турнир по футболу для девочек

Мероприятие под названием «Зимние узоры» прошло в спорткомплексе поселка Ленинский.

В турнире по монофутболу приняли участие юные спортсменки в возрасте от 7 до 14 лет. Новогодний турнир был организован женским футбольным клубом «Тула» и спортшколой «Олимп». Мероприятие состоялось при поддержке депутата Тульской областной Думы Сергея Гребенщикова.

Футболистки получили медали и грамоты, поучаствовали в тематических конкурсах. Цель фестиваля – популяризация женского футбола. Организаторы отметили, что юные участницы отлично проявили себя как в монофутболе, так и в командных играх. Общий итог 12,5:5,5 в пользу команды спортшколы «Олимп».

Впереди футболисток ждут ещё два турнира – они состоятся весной и летом 2020 года, а в конце сезона спортсменки отправятся на оздоровительно-тренировочные сборы в Краснодарский край.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:17 +1
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Тулапоселок Ленинский

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