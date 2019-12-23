Тульские предприниматели заняли у банков 733 млрд рублей

С января по сентябрь банки выдали юридическим лицам и предпринимателям Тульской области кредиты на 733,4 млрд рублей. Более 80% займов получили предприятия обрабатывающей отрасли.

Как сообщает региональное отделение Банка России, корпоративный кредитный портфель за год вырос почти на треть. Из общей величины задолженности 8,6% приходится на кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства.

Привлеченные средства юридических лиц превысили 30 млрд рублей. Индивидуальные предприниматели держат на счетах более 4,5 млрд рублей. В Тульской области работают свыше 260 структурных подразделений 42 банков.