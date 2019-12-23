В Туле выступит еще одна американская звезда джаза

Сейчас Реми довольно востребованный артист у себя на родине, а свои первые шаги в музыке он начал делать еще в детстве. Будучи сыном басиста O’Джейс Джимми Уильямса и Линды Уильямс мальчик впервые обнаружил свою любовь к музыке в возрасте 10 лет — в этом возрасте он стал петь и играть на барабанах. Эти два таланта помогли молодому Реми не увязнуть в мире азарта, насилия и криминала, царящего на улицах Камдена (штат Нью-Джерси). Вскоре Реми усовершенствовал свои навыки игры и пения в местной церкви.

В свои 30 лет Реми Уильямс выступал на одной сцене с крутыми джазовыми музыкантами Америки, а также выпустил живые записи с хип-хоп артистами Scotty Atl, Bob и другими.

Концерт Реми Уильямса (12+) состоится 19 января в Concert Hall.

Билеты на мюзикл доступны во всех точках Myslo-кассы.

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