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В Туле выступит еще одна американская звезда джаза

В Туле выступит еще одна американская звезда джаза

Специальный проект CONCERT HALL EXCLUSIVE привезет на тульскую сцену американского вокалиста Реми Уильямса.

Сейчас Реми довольно востребованный артист у себя на родине, а свои первые шаги в музыке он начал делать еще в детстве. Будучи сыном басиста O’Джейс Джимми Уильямса и Линды Уильямс мальчик впервые обнаружил свою любовь к музыке в возрасте 10 лет — в этом возрасте он стал петь и играть на барабанах. Эти два таланта помогли молодому Реми не увязнуть в мире азарта, насилия и криминала, царящего на улицах Камдена (штат Нью-Джерси). Вскоре Реми усовершенствовал свои навыки игры и пения в местной церкви.

В свои 30 лет Реми Уильямс выступал на одной сцене с крутыми джазовыми музыкантами Америки, а также выпустил живые записи с хип-хоп артистами Scotty Atl, Bob и другими.

Концерт Реми Уильямса (12+) состоится 19 января в Concert Hall.

Билеты на мюзикл доступны во всех точках Myslo-кассы.

Их можно приобрести онлайн:

Купить билет

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

 

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