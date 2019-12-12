новости
новости
Регистрация
В Туле няня украла деньги у матери своих подопечных

В Туле няня украла деньги у матери своих подопечных

Женщина вынесла из квартиры работодательницы 25 тысяч рублей.

В городское Управление МВД России с заявлением обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что из её квартиры пропали 25 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что в момент исчезновения денег в жилище находилась няня детей заявительницы – она знала, где хозяева квартиры хранят наличность.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, 39-летняя подозреваемая была задержана и призналась в содеянном. Сотрудники полиции устанавливают детали происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:15 +4
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делокражапреступлениеУМВД России по Тульской областиполиция
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Двое туляков задержаны за подкуп сотрудника Росреестра
Двое туляков задержаны за подкуп сотрудника Росреестра
Болельщики БК «Арсенал» просят пересмотреть решение о снятии команды с Чемпионата России
Болельщики БК «Арсенал» просят пересмотреть решение о снятии команды с Чемпионата России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.