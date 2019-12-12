В Туле няня украла деньги у матери своих подопечных

В городское Управление МВД России с заявлением обратилась 34-летняя женщина. Она рассказала, что из её квартиры пропали 25 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что в момент исчезновения денег в жилище находилась няня детей заявительницы – она знала, где хозяева квартиры хранят наличность.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, 39-летняя подозреваемая была задержана и призналась в содеянном. Сотрудники полиции устанавливают детали происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.