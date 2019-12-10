новости
новости
Регистрация
БК «Арсенал» о снятии команды с чемпионата: «Мы находимся в полнейшем шоке!»

БК «Арсенал» о снятии команды с чемпионата: «Мы находимся в полнейшем шоке!»

Свой комментарий по сложившейся ситуации дал президент клуба Виктор Усков.

9 декабря стало известно, что БК «Арсенал» сняли с чемпионата России по баскетболу Суперлиги-2. Такое наказание вынес исполком Российской Федерации баскетбола за неспортивное поведение туляков в матче со ставропольским «Динамо».

Напомним, что после первой игры, которая состоялась 7 декабря в Туле, разразился большой скандал. В концовке матча обе команды откровенно перестали забивать. «Арсенал» заподозрили в нечестной игре.

Президент тульского клуба Виктор Усков прокомментировал жесткое решение РФБ:

– Мы все до сих пор находимся в полнейшем шоке от того, что наша команда в этом сезоне больше не сможет представлять Тульскую область в чемпионате России. Это решение стало сильнейшим потрясением для всех любителей баскетбола. Но более всего неприятно то, на каком основании и в связи с какими событиями данное решение было принято.

Поводом для разбирательства стала игра, проходившая 7 декабря на нашей домашней площадке против БК «Динамо» Ставрополь.

…Команду обвинили в отсутствии спортивной борьбы в концовке данной встречи. На это мы дали четкий и обоснованный ответ в РФБ, что наши действия явились реакцией на поведение команды противника,

которая за 5 минут до конца матча демонстративно перестала пытаться набирать очки.

Стоит отметить, что мы являемся на данный момент одними из лидеров в Суперлиге-2, а также лидерами престижного международного турнира «Евразийская баскетбольная лига», а добиться таких результатов при присутствии в наших матчах признаков неспортивной борьбы с нашей стороны невозможно.

Мы приложим все усилия, чтобы справедливость восторжествовала, а решение РФБ было пересмотрено, и наша команда продолжала радовать болельщиков Тульской области своей игрой, а также способствовать развитию баскетбола в нашем регионе!

Также Виктор Николаевич отметил, что в данной ситуации «более строго наказан только «Арсенал», но не ставропольское «Динамо», являющееся в данном случае основным зачинщиком этой ситуации». Президент клуба считает, что эти действия соперник запланировал заранее.

Полный комментарий президента клуба читайте здесь.

Опрос

Справедливо ли наказали "Арсенал"?

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:37 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
БК АрсеналБК Динамобаскетбольный скандал

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В таборе в Плеханово нашли незаконные врезки в водопровод
В таборе в Плеханово нашли незаконные врезки в водопровод
Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Скончался экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.