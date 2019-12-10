БК «Арсенал» о снятии команды с чемпионата: «Мы находимся в полнейшем шоке!»

9 декабря стало известно, что БК «Арсенал» сняли с чемпионата России по баскетболу Суперлиги-2. Такое наказание вынес исполком Российской Федерации баскетбола за неспортивное поведение туляков в матче со ставропольским «Динамо».

Напомним, что после первой игры, которая состоялась 7 декабря в Туле, разразился большой скандал. В концовке матча обе команды откровенно перестали забивать. «Арсенал» заподозрили в нечестной игре.

Президент тульского клуба Виктор Усков прокомментировал жесткое решение РФБ:

– Мы все до сих пор находимся в полнейшем шоке от того, что наша команда в этом сезоне больше не сможет представлять Тульскую область в чемпионате России. Это решение стало сильнейшим потрясением для всех любителей баскетбола. Но более всего неприятно то, на каком основании и в связи с какими событиями данное решение было принято.

Поводом для разбирательства стала игра, проходившая 7 декабря на нашей домашней площадке против БК «Динамо» Ставрополь.

…Команду обвинили в отсутствии спортивной борьбы в концовке данной встречи. На это мы дали четкий и обоснованный ответ в РФБ, что наши действия явились реакцией на поведение команды противника,

которая за 5 минут до конца матча демонстративно перестала пытаться набирать очки.

Стоит отметить, что мы являемся на данный момент одними из лидеров в Суперлиге-2, а также лидерами престижного международного турнира «Евразийская баскетбольная лига», а добиться таких результатов при присутствии в наших матчах признаков неспортивной борьбы с нашей стороны невозможно.

Мы приложим все усилия, чтобы справедливость восторжествовала, а решение РФБ было пересмотрено, и наша команда продолжала радовать болельщиков Тульской области своей игрой, а также способствовать развитию баскетбола в нашем регионе!

Также Виктор Николаевич отметил, что в данной ситуации «более строго наказан только «Арсенал», но не ставропольское «Динамо», являющееся в данном случае основным зачинщиком этой ситуации». Президент клуба считает, что эти действия соперник запланировал заранее.

Полный комментарий президента клуба читайте здесь.

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