В Туле пройдёт семинар для будущих родителей

В четверг, 19 декабря, в 17.00, в тульском Общественном ресурсном центре (пр-т Ленина, д. 67) состоится семинар для будущих родителей. Это цикл лекций, который поможет разобраться в вопросах, связанных с беременностью и послеродовым уходом за малышом.

Семинар организован представителями общественного движения поддержки семьи «МамКомпания». В программе – лекция о послеродовом восстановлении, рассказ о том, как помочь малышу при прорезывании зубов и советы по грудному вскармливанию.