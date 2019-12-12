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В Туле пройдёт семинар для будущих родителей

В Туле пройдёт семинар для будущих родителей

Мероприятие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

В четверг, 19 декабря, в 17.00, в тульском Общественном ресурсном центре (пр-т Ленина, д. 67) состоится семинар для будущих родителей. Это цикл лекций, который поможет разобраться в вопросах, связанных с беременностью и послеродовым уходом за малышом.

Семинар организован представителями общественного движения поддержки семьи «МамКомпания». В программе – лекция о послеродовом восстановлении, рассказ о том, как помочь малышу при прорезывании зубов и советы по грудному вскармливанию.

Всех участников ждут подарки. Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Справки по телефону: 8(910)940-06-08.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:08 0
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Тула

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