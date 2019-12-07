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Житель Новомосковска рано утром захотел выпить и, урожая молотком, ограбил магазин

Житель Новомосковска рано утром захотел выпить и, урожая молотком, ограбил магазин

В Новомосковске сотрудниками полиции задержан подозреваемый в необычном разбое.

Предметом преступного посягательства злоумышленника стало пиво. Алкогольный напиток мужчина требовал в сетевом супермаркете в утреннее время. При этом, по предварительным данным, злоумышленник угрожал молотком, обещая избить продавцов, если те помешают ему забрать напиток из магазина. 

В итоге похититель забрал 4 бутылки пива и покинул супермаркет.

Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий, располагая сведениями о приметах подозреваемого, вскоре обнаружили мужчину, схожего по описанию. При дальнейшей проверке версия о его причастности к разбойному нападению подтвердилась. 21-летний местный житель признался в содеянном. У него обнаружен и изъят молоток, которым тот угрожал работникам магазина.

В отделе МВД России по Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 162 УК РФ «Разбой», сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:33 +5
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Новомосковск

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