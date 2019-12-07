Житель Новомосковска рано утром захотел выпить и, урожая молотком, ограбил магазин

Предметом преступного посягательства злоумышленника стало пиво. Алкогольный напиток мужчина требовал в сетевом супермаркете в утреннее время. При этом, по предварительным данным, злоумышленник угрожал молотком, обещая избить продавцов, если те помешают ему забрать напиток из магазина.

В итоге похититель забрал 4 бутылки пива и покинул супермаркет.

Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий, располагая сведениями о приметах подозреваемого, вскоре обнаружили мужчину, схожего по описанию. При дальнейшей проверке версия о его причастности к разбойному нападению подтвердилась. 21-летний местный житель признался в содеянном. У него обнаружен и изъят молоток, которым тот угрожал работникам магазина.

В отделе МВД России по Новомосковску возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 162 УК РФ «Разбой», сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.