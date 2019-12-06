«Арсенал» – «Локомотив»: текстовая трансляция матча – 4:0

Фото пресс-служб "Арсенала", "Локомотива" и телеканала "Матч Премьер".

Для команд РПЛ 19-й тур – завершающий в этом году. Болеем за оружейников вместе с Myslo! Внимание: текстовая трансляция обновляется.

90+1' Кангва! Мощно простреливал по воротам - мяч забрал вратарь.

90' Три минуты добавил арбитр ко второму тайму.

90' С дальней дистанции пробивал Костадинов — мяч немного разминулся со штангой.

88' «Локомотив» совсем сник. Сейчас «Арсенал» полностью контролирует игру.

87' Тут же еще одна замена у «Арсенала»: Кангва заменил Горбатенко.

86' Луценко отправился отдыхать. Вместо него вышел Гурам Аджоев-младший. Давненько мы не видели его на поле.

84' Друзья, не сорвали еще голос?:)

Да, ради этого матча стоило идти на стадион в морозную погоду!

83' ГООООООООООООЛ!!! Чаушич!

Голевой пас Горану отдал Луценко!

78' Какой же матч! Невероятный! С трибун доносится «Тула! Тула!» Очень поддерживают любимую команду туляки. Впрочем, как и всегда.

77' 3:0!!! Луценко!!!

Это гол-красавец! С левой ноги Евгений закрутил мяч точно в нижний угол!

73' Удаление в матче! Рыбус в прыжке задел рукой Костадинова, за что и получил вторую желтую. Игрок «Локо» отправился в раздевалку.

71' Комбаров сейчас выручил команду! В центре штрафной Эдер разминулся с мячом — «круглый» дальше полетел на Чорлуку, но в ситуацию вмешался наш капитан и вынес мяч головой.

70' Первая замена у «Локо»: вместо Мурило вышел Смолов.

67' Левашов уверенно ловит мяч после выстрела Крыховяка с метров с 22.

64' Рыбус получил «горчичник» после фола на Комбарове.

63' Какой крутой второй тайм у нас!

63' ГООООООООООЛ!!! Луценко!!!

Головой забивает Евгений после подачи Комбарова.

63' Миранчук пытался ворваться в штрафную Левашова, а там оружейники встали на защиту ворот стеной.

59' Штрафной для «Локомотива». Тугарев отправил пас на Хеведеса, но игрок в итоге не попал по мячу.

57' Отметим, что побежал разминаться Федор Смолов.

54' Крыховяк с разворота бил — выше ворот.

54' Левашов сыграть очень неудачно на выходе, скинув мяч прямо на Миранчука. Футболист «Локомотива» пробивал по пустым воротам, но там вовремя оказался Беляев — выбил головой мяч!

52' Опасно! «Пожар» у ворот «Локомотива» снова создали Лесовой и Горбатенко. Игорь в итоге пробивал издалека, но вратарь справился с ударом.

50' Крыховяк получил желтую за удар локтем Григалаву.

48' ГОООООООООЛ!!! Горбатенко!

Классная комбинация! Григалава отдал пас на Лесового, Даниил протащил соперника по флангу до линии, скинул пас в штрафную, мяч принял Горбатенко и головой отправил его точно в дальний угол! Здорово!

47' Костадинов жестко остановил Крыховяка. Штрафной.

46' Продолжаем матч! Начался второй тайм. Никаких изменений в составе пока нет.

Статистика первой половины игры:

В перерыве в интервью телеканалу «Матч Премьер» Максим Беляев объяснил свои ошибки… холодом! Сказал, что холодно, и у него свистит в ушах. Но это ничего страшного, сейчас футболисты соберутся.

Оперативный фоторепортаж от ПФК «Арсенал»:

Перерыв. Пока 0:0 в матче.

45' Две минуты к первому тайму добавил арбитр.

44' Тугарев! Наносил удар в ближний угол — мяч пролетел мимо. Отметим, что эта атака получилась после еще одной ошибки от Беляева. Максиму надо быть повнимательнее сегодня.

42' Григалава получил желтую карточку. Пока непонятно, за что. Возможно, за разговоры с арбитром.

41' Комбаров отправил мяч на Чаушича — Горан головой целился в ворота, но «прицел» сбили соперники.

37' Момент у москвичей! Опасность у наших ворот создал Беляев, который ошибся при передаче. Этим воспользовался Баринов: перехватив мяч он скинул пас на Эдера. Бауэр накрыл соперника и не дал прострелить по воротам. Но после этого в штрафной возникла небольшая неразбериха, и мяч снова вернулся к Эдеру. Игрок «Локомотива» всё же пробил — не точно.

34' Лесовой технично ворвался в штрафную и тут же упал после борьбы с Живоглядовым. По мнению арбитра, футболист «Локо» сыграл чисто.

32' Альварес, видимо, хотел перевести мяч на правый фланг, но очень неудачно пробил.

29' Баринов получил желтую карточку за фол против Чаушича. Тут же игрок «Локо» начал спорить с арбитром.

27' Лесовой сместился в центр, перевел мяч на фланг на Комбарова — Кирилл скинул в штрафную, но никто из оружейников не зацепился за мяч.

25' Чорлука перехватил мяч у Чаушича на своей половине поля и промчался по «бровке». Сам же и наносил удар по воротам — мимо.

22' Живоглядов на газоне. Ему оказывают помочь врачи. Прихрамывая покидает поле.

22' Тугарев подбросил себе мяч, обработал и прострелил — выше ворот.

21' Лесовой раскачал Мурило и отдал пас на Луценко. Евгений как-то не очень удачно принял мяч.

20' Неплохие моменты были сейчас у оружейников после двух угловых. Но особой остроты у ворот Коченкова создать не удалось.

18' Владение мячом — 70 на 30 в пользу гостей.

17' Опасно! Тугарев пронесся по левому флангу, отдал острый пас на Эдера, а тот едва не замкнул передачу партнера! Сразу же после этого атака «Локомотива» продолжилась, к счастью, оружейники сдержали соперника.

14' Беляев отдал диагональный пас на Луценко, однако мяч перехватили железнодорожники.

12' Пока, в основном, опасность от «Локо» исходит с левого фланга.

10' Ошибся Григалава, отдав пас Эдеру. Тот воспользовался шансом и нанес удар в угол ворот — Левашов выручил команду, переведя мяч на уголовой.

8' Эдер нарушил правила на Григалаве, подтолкнув его в спину.

6' Тугарев прорывался к воротам Левашова, но Костадинов успел догнать оппонента и «обокрал».

6' Беляев грамотно разобрался в ситуации — отобрал мяч у соперника и вынес подальше от ворот.

5' Лесовой свалил Живоглядова. Очень быстро гости разыграли штрафной.

3' «Локо» тоже явно не собирается уступать в единоборствах — потихоньку прессингуют хозяев поля.

2' Активно начали оружейники — несколько раз организовывали атаки на ворота соперника. На правом фланге железнодорожники успели сбить Комбарова, но фол не был зафиксирован.

1' Матч начался! Вперед, «Арсенал»!

0' Верим, что «Арсенал» сегодня прервет неудачную серию — последний раз оружейники побеждали на домашней арене аж в августе! Давненько Тула не видела побед команды.

0' Предматчевый антураж от оружейников:

0' Кстати, посмотрите, какая огненная афиша матча от пресс-службы «Арсенала»:

0' «Арсенал» и «Локо» сыграют на Центральном стадионе в Туле. Погода сегодня довольно прохладная, поэтому, чтобы согреть болельщиков, тульский клуб угощает всех вкусной кашей. А еще на трибуны можно пронести термос с чаем или кофе.

0' Посмотрим на стартовые составы команд. Отметим, что в ворота тульской команды вернулся Михаил Левашов, а Егора Шамова, который неплохо зарекомендовал себя в предыдущих матчах, даже нет в заявке.

UPD. Игорь Черевченко в интервью «Матч Премьер» рассказал, что Шамов травмировался на вчерашней тренировке.

Напомним также, что «Арсеналу» из-за травмы сегодня не сможет помочь Сергей Ткачев.

У «Локо» не сыграет дисквалифицированный Влад Игнатьев.

0' Статистика встреч «Арсенала» и «Локомотива». В рамках РПЛ команды сыграли девять раз. Трижды побеждали оружейники, пять раз — железнодорожники, один раз была зафиксирована ничья.

В этих поединках футболисты «Арсенала» забили восемь голов, «Локомотива» — 12.

0' А теперь немного слухов. Как сообщает телеграм-канал болельщиков «Арсенала», клуб расторг контракт с Бакари Коне. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Кроме того, некоторые сайты сообщают, что Даниил Лесовой в зимнее межсезонье может уйти в московское «Динамо».

А на прошлой послематчевой пресс-конференции главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко рассказал о двух потенциальных новичках команды — полузащитниках солигорского «Шахтера» — 22-летнем Валерии Громыко и 26-летнем Юрии Ковалеве.

0' Футболисты и тренерский штаб железнодорожников успели перед матчем прогуляться по центру Тулы. Такие прогулки в нашем городе для «Локо» уже традиционные.

0' Приветствуем футбольных болельщиков! Сегодня стартует 19-й тур РПЛ. К слову, последний в этом году. После сыгранных матчей российский футбол уйдет на каникулы до весны. Конечно, немного грустно, но надеемся, что наш «Арсенал» сегодня завершит год на мажорной ноте. Тулякам будет противостоять московский «Локомотив». Матч начнется в 19.30.

Публикуем полное расписание тура от телеканала «Матч Премьер»: