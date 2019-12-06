новости
новости
Регистрация
Житель Заокского района ночью украл из кафе выпивку

Житель Заокского района ночью украл из кафе выпивку

Мужчина проник в заведение через разбитое окно.

В Заокском районе полицейские установили подозреваемого в совершении кражи. По данным пресс-службы регионального УМВД, злоумышленник ночью пробрался в помещение местного кафе, разбив оконное стекло.

Добычей вора стали спиртные напитки, хранившиеся в баре. В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к краже причастен 35-летний неработающий местный житель. Он был задержан и признался в содеянном.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +2
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениекражаУМВД России по Тульской областиполиция
Место
Тульская областьЗаокский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Арсенал» разгромил «Локомотив» в Туле – 4:0
«Арсенал» разгромил «Локомотив» в Туле – 4:0
На выходных в Тульской области будет облачно, без существенных осадков
На выходных в Тульской области будет облачно, без существенных осадков
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.