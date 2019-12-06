Житель Заокского района ночью украл из кафе выпивку

Мужчина проник в заведение через разбитое окно.

В Заокском районе полицейские установили подозреваемого в совершении кражи. По данным пресс-службы регионального УМВД, злоумышленник ночью пробрался в помещение местного кафе, разбив оконное стекло.

Добычей вора стали спиртные напитки, хранившиеся в баре. В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что к краже причастен 35-летний неработающий местный житель. Он был задержан и признался в содеянном.