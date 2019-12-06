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Новомосковская фирма «накатала» долг в полмиллиона рублей

Новомосковская фирма «накатала» долг в полмиллиона рублей

Для взыскания задолженности приставы пригрозили коммерсантам арестом счетов.

На исполнении в новомосковском отделе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с юридического лица задолженности по оплате проезда грузовиков по платным дорогам.

Сумма долга составила порядка 600 тысяч рублей. Руководители фирмы знали о задолженности, но погашать её не торопились.

Приставам пришлось пригрозить директору организации арестом банковских счетов. После этого, не желая доводить ситуацию до крайностей, коммерсанты полностью выплатили долг.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:55 +3
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