Новомосковская фирма «накатала» долг в полмиллиона рублей

На исполнении в новомосковском отделе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с юридического лица задолженности по оплате проезда грузовиков по платным дорогам.

Сумма долга составила порядка 600 тысяч рублей. Руководители фирмы знали о задолженности, но погашать её не торопились.

Приставам пришлось пригрозить директору организации арестом банковских счетов. После этого, не желая доводить ситуацию до крайностей, коммерсанты полностью выплатили долг.