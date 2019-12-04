Тульских мастеров плавания приглашают поучаствовать в первенстве города

Фото из архива Myslo.

В ФОКе поселка Ленинский состоится первенство Тулы по плаванию в категории «Мастерс» (спортсмены в возрасте от 25 лет). Зарегистрироваться для участия можно, отправив заявку на почту semenovanm@cityadm.tula.ru, или в день соревнований, 7 декабря, с 8.30 до 9.30 непосредственно на месте.

Пловцы будут соревноваться в таких дисциплинах: вольный стиль (50 м и 100 м), баттерфляй (100 м), брасс (100 м), кроль на спине (100 м), комплексное плавание (100 м), эстафета вольным стилем (4×50 м).

Телефоны для справок: 35-18-24, 8 (910) 701-05-01.

Турнир пройдет при поддержке администрации города Тулы, управления физической культуры и спорта и ТОО Клуб мастеров плавания «Арсенал».

Традиционно в первенстве по плаванию в категории «Мастерс» участвуют много пловцов. Посмотреть фоторепортаж с турнира прошлого года можно здесь.

А почитать интересные истории спортсменов клуба мастеров плавания «Арсенал» — вот тут.