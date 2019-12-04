В Тульской области отделения ПФР перешли на единый режим работы
Теперь клиентов будут принимать без перерывов.
Клиентские службы территориальных органов ПФР Тульской области перешли на единый режим работы. Со 2 декабря прием клиентов ведется без перерывов.
График работы такой:
- понедельник — четверг с 9.00 до 18.00,
- пятница с 9.00 до 16.45.
Как сообщает отделение ПФР по Тульской области, для экономии своего времени вы можете предварительно записаться на прием на официальном сайте, а также по телефонам горячей линии территориальных органов.
Кроме того сообщается, что большинство услуг Пенсионного фонда можно получить удаленно без посещения клиентской службы в электронном сервисе «Личный кабинет гражданина» и на портале государственных услуг.
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