В Тульской области отделения ПФР перешли на единый режим работы

Теперь клиентов будут принимать без перерывов.

Клиентские службы территориальных органов ПФР Тульской области перешли на единый режим работы. Со 2 декабря прием клиентов ведется без перерывов.

График работы такой:

понедельник — четверг с 9.00 до 18.00,

пятница с 9.00 до 16.45.

Как сообщает отделение ПФР по Тульской области, для экономии своего времени вы можете предварительно записаться на прием на официальном сайте, а также по телефонам горячей линии территориальных органов.

Кроме того сообщается, что большинство услуг Пенсионного фонда можно получить удаленно без посещения клиентской службы в электронном сервисе «Личный кабинет гражданина» и на портале государственных услуг.