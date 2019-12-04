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В Тульской области отделения ПФР перешли на единый режим работы

В Тульской области отделения ПФР перешли на единый режим работы

Теперь клиентов будут принимать без перерывов.

Клиентские службы территориальных органов ПФР Тульской области перешли на единый режим работы. Со 2 декабря прием клиентов ведется без перерывов.

График работы такой:

  • понедельник — четверг с 9.00 до 18.00,
  • пятница с 9.00 до 16.45.

Как сообщает отделение ПФР по Тульской области, для экономии своего времени вы можете предварительно записаться на прием на официальном сайте, а также по телефонам горячей линии территориальных органов.

Кроме того сообщается, что большинство услуг Пенсионного фонда можно получить удаленно без посещения клиентской службы в электронном сервисе «Личный кабинет гражданина» и на портале государственных услуг.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:28 0
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