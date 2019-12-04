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Только до 8 декабря! Билеты на новогодний спектакль «Щелкунчик» со скидкой 30%
Фото на https://moscowballetlc.com

Только до 8 декабря! Билеты на новогодний спектакль «Щелкунчик» со скидкой 30%

Предложение действует только для покупателей Myslo-кассы.

Мировая постановка балета классической хореографии La Classique будет показана в Туле. Спектакль «Щелкунчик» (6+) пройдет 20 декабря в Городском концертном зале. Начало в 19.00.

Балет «Щелкунчик» — это невероятный праздник для взрослых и детей. Непревзойдённые костюмы и уникальные декорации позволят погрузиться в красивый мир сказки. Элик Меликов — дипломированный художник, один из первых в стране основавший театральную мастерскую. Он создавал декорации, костюмы и обувь для самых известных театров — Большого Театра России, Московского театра балета под руководством Виктора Смирнова-Голованова, Королевского балета Дании, Театра балета Бостона.

Искусство артистов театра La Classique, организованного Эликом Меликовым в 1990 году, хорошо известно любителям балета по всему миру. Труппа театра постоянно гастролирует, ведь основная цель коллектива — популяризация русского классического балета за пределами России, в репертуаре театра такие жемчужины классических балетов как: «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Баядерка», «Ромео и Джульетта», «Жизель», «Дон Кихот», «Пахита», «Вальпургиева ночь» и др.

Билеты на балет «Щелкунчик» доступны во всех точках продаж Myslo-кассы.

Эксклюзивно для читателей Myslo — скидка 30% на билеты из категории «партер». Предложение действует до 8 декабря.

Новая цена/старая цена

 2100 р. 3000 р.

1750 р. 2500 р.

 1960 р. 2800 р.

2450 р. 3500 р.

Приобрести билеты можно на сайте Myslo

Купить билет

 

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

 

В этом году театр LA CLASSIQUE отмечает 30-й юбилейный сезон. За это время было проведено более 10 000 спектаклей по всему миру, богатейший репертуар позволил театру стать одним из самых узнаваемых в Европе и заслужить признание зрителей в Англии, Италии, Швейцарии, Франции, Австрии, Норвегии, Китае, Тайване, Новой Зеландии, Австралии, Великобритании, Ирландии, Египте, Польше, Габоне, Аргентине, Бразилии.

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