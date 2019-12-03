Фото из архива Myslo.
На матче «Арсенал» – «Локомотив» болельщиков угостят кашей
Также болельщики могут взять на стадион термос объемом до 0,5 литра с горячим чаем или кофе.
В пятницу, 6 декабря, в 19.30 в Туле на Центральном стадионе состоится матч «Арсенал» — «Локомотив». Это будет завершающая домашняя игра оружейников в этом году.
Билеты уже в кассах. Подробнее о билетной программе здесь.
- В морозный вечер пятницы очень кстати будет наваристая каша из полевой кухни. Угощаем всех болельщиков! Учитывая погодные условия, на трибуны можно взять термос объемом до 0,5 литра с горячим чаем или кофе, — сообщает пресс-служба «Арсенала».
Обязательно приходите поддержать оружейников!
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