На матче «Арсенал» – «Локомотив» болельщиков угостят кашей

Фото из архива Myslo.

Также болельщики могут взять на стадион термос объемом до 0,5 литра с горячим чаем или кофе.

В пятницу, 6 декабря, в 19.30 в Туле на Центральном стадионе состоится матч «Арсенал» — «Локомотив». Это будет завершающая домашняя игра оружейников в этом году.

Билеты уже в кассах. Подробнее о билетной программе здесь.

- В морозный вечер пятницы очень кстати будет наваристая каша из полевой кухни. Угощаем всех болельщиков! Учитывая погодные условия, на трибуны можно взять термос объемом до 0,5 литра с горячим чаем или кофе, — сообщает пресс-служба «Арсенала».

Обязательно приходите поддержать оружейников!