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Пьяный житель Киреевского района угнал КамАЗ и сжег баню
Фото: pixabay.com.

Пьяный житель Киреевского района угнал КамАЗ и сжег баню

Уголовное дело рассмотрит суд.

Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Киреевского района. Он обвиняется угоне автомобиля и умышленном уничтожении чужого имущества.

В ходе предварительного расследования установлено, что 23 мая 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал КамАЗ, принадлежащий одному из предприятий. 

1 июня 2019 года, также будучи в состоянии алкогольного опьянения, поджег баню, причинив ее собственнице материальный ущерб на сумму более 170 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, уголовное дело направлено в Киреевский районный суд для рассмотрения по существу.  

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:15 +3
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