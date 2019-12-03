Пьяный житель Киреевского района угнал КамАЗ и сжег баню

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Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Киреевского района. Он обвиняется угоне автомобиля и умышленном уничтожении чужого имущества.

В ходе предварительного расследования установлено, что 23 мая 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал КамАЗ, принадлежащий одному из предприятий.

1 июня 2019 года, также будучи в состоянии алкогольного опьянения, поджег баню, причинив ее собственнице материальный ущерб на сумму более 170 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, уголовное дело направлено в Киреевский районный суд для рассмотрения по существу.