В Туле упавшая стрела автокрана раздавила водителя МАЗа

Днем 3 декабря в Туле на улице Пузакова произошел жуткий случай. Упавшая стрела автокрана раздавила водителя МАЗа. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Кроме того, при падении автокран повредил еще два автомобиля.

Сейчас на месте работают правоохранители и сотрудники МЧС. Обстоятельства происшествия выясняются.

По некоторым данным, причиной трагедии могло стать то, что водитель крана не выставил специальные опоры.

По данному факту проводит проверку прокуратура.