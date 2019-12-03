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В Туле упавшая стрела автокрана раздавила водителя МАЗа

В Туле упавшая стрела автокрана раздавила водителя МАЗа

Обстоятельства происшествия выясняются.

Днем 3 декабря в Туле на улице Пузакова произошел жуткий случай. Упавшая стрела автокрана раздавила водителя МАЗа. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Кроме того, при падении автокран повредил еще два автомобиля.

 

Сейчас на месте работают правоохранители и сотрудники МЧС. Обстоятельства происшествия выясняются.

По некоторым данным, причиной трагедии могло стать то, что водитель крана не выставил специальные опоры.

По данному факту проводит проверку прокуратура.

Галерея
Стрела автокрана раздавила водителя, Фото: 1
Стрела автокрана раздавила водителя, Фото: 2
Стрела автокрана раздавила водителя, Фото: 3
Стрела автокрана раздавила водителя, Фото: 4
Стрела автокрана раздавила водителя, Фото: 5
Стрела автокрана раздавила водителя, Фото: 6
Стрела автокрана раздавила водителя, Фото: 7
Стрела автокрана раздавила водителя, Фото: 8
Стрела автокрана раздавила водителя, Фото: 9
Стрела автокрана раздавила водителя, Фото: 10
Стрела автокрана раздавила водителя, Фото: 11
Стрела автокрана раздавила водителя, Фото: 12
Стрела автокрана раздавила водителя, Фото: 13
Стрела автокрана раздавила водителя, Фото: 14
Стрела автокрана раздавила водителя, Фото: 15
Стрела автокрана раздавила водителя, Фото: 16
Стрела автокрана раздавила водителя, Фото: 17
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:55 +5
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