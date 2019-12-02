«Арсенал» приглашает болельщиков на домашний матч с «Локомотивом»

Фото из архива Myslo.

Стартовала продажа билетов на домашний матч «Арсенала» с «Локомотивом», который состоится 6 декабря в 19.30 на Центральном стадионе. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Время работы касс:

до 5 декабря: с 13.00 до 19.00;

6 декабря: с 9.00 до 20.15.

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы осуществляется по абонементам и билетам, их можно приобрести также через фан-клуб «Арсенал» (контактный телефон 8−953−423−29−60). В день матча билеты на фанатские секторы реализуются в кассах Центрального стадиона.

Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 1) осуществляется по предварительной коллективной заявке.

Вход на семейный сектор — по билетам для взрослых за 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

Телефоны для справок: 8−906−623−20−63, +74872−57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

Перед матчем с «Локомотивом» в фан-зоне у красно-желтого мяча вас ждут веселые конкурсы, розыгрыши, выступление группы поддержки ПФК «Арсенал», полевая кухня, выразительные мимы, аквагрим, забавные эстафеты и мини-футбол. Начало в 18.00.