«Арсенал» – «Краснодар»: 50 на 50 не в нашу пользу

Как бы ни складывались дела на поле, команда играет в футбол, а не мучается, дожидаясь финального свистка. Но, к сожалению, очки даются только за положительный исход матча. А у «Арсенала» — уже второе подряд поражение.

А хорошая, кстати, идея. Креативная. Есть же в некоторых видах спорта дополнительное начисление очков за те или иные компоненты программы. Посовещалось жюри и решило — дадим тому-то, тому-то еще сколько-то баллов за артистизм, волю к победе, эффектность программы, красоту мускулов или прыжков, да мало ли за что. Вот и в футболе бы какое-нибудь объективное жюри вполне могло бы разыгрывать призовые полбалла за красивую игру, например. В тех турах, в которых топ-клубы выступают без потерь, наверняка наш «Арсенал» вполне мог бы воспользоваться таким бонусом. Вот как после матчей против «Зенита» и «Краснодара» в последних турах.

Но, правда, очевидно, что если в том же туре вдруг оступится условные «Спартак», «Зенит», да что там — «Динамо», можно хоть выше головы прыгать — беспристрастное и неподкупное жюри все решит так, как надо, и без всяких сантиментов. А все почему? Потому что в полном соответствии с принципами героев одной иностранной книжки про нашу жизнь, там, где все равны, кто-то обязательно должен быть равнее других.

Эти пространные рассуждения касаются, само собой, двух моментов второго тайма, которые могли сказаться на конечном исходе матча: неназначенного пенальти в эпизоде с Горбатенко и назначенного за нарушение против Игнатьева. Формально ни в одном эпизоде решение судьи не казалось стопроцентно правильным. Фьолусон все же Горбатенко снес, когда догнал. Ну, а Игнатьев сначала запулил мяч мимо ворот, а потом уже врезался в Шамова. Если рассматривать каждый эпизод по отдельности — ну да, судья рассудил именно так, значит он прав. Это, в конце концов, его работа — принимать решения. Но когда объединяешь их в одно целое, некие неудобные вопросы возникают сами собой. Особенно если вспомнить до кучи театральное падение Ари, после которого в ворота «Арсенала» дали пеналь в Краснодаре. Это как раз очень похоже на то, что одна команда в этом противостоянии значительно равнее другой.

Ну да, Горбатенко в комплекции безусловно проигрывает Фьолусону, и при любом столкновении исландец имеет безусловное антропометрическое преимущество. Собственно уже одно то, что Горбатенко успел выиграть у него на дистанции мяч и вбежать в штрафную, чувствуя дружелюбное пыхтение догонявшего его защитника «Краснодара» за спиной, само по себе почти чудо. Потом, по словам Черевченко, игрок «Арсенала» начал подрабатывать мяч под левую ногу, и в этот момент врезался в «бетонную стену», то есть во Фьолусона. Свое физическое превосходство он утвердил еще и толчком рукой, которое хорошо видно в нарезке опасных моментов матча.

Ситуация фифти-фифти, можно дать пенальти, можно не дать. Васильев рассудил ее в пользу топ-клуба.

Но и эпизод с пенальти в ворота «Арсенала» тоже был не настолько однозначным. Хотя бы потому, что в рамках одного и того же телеканала «Премьер-ТВ» известный нам тренер Сергей Павлов, который руководил когда-то не только «Арсеналом», но и входил в тренерский штаб «Спартака» и сборной России — то есть немножко в футболе разбирается, сказал, что пенальти, на его взгляд, нельзя было назначать. А уже позже, в вечернем разборе тура, утверждают, что он стопроцентный. В среднем из этих двух мнений — те же пятьдесят на пятьдесят. Но решение опять принято в пользу понятно кого.

Конечно, судьбу матча решили не эти эпизоды. Тем более, как в «Арсенале» умеют бить пенальти, мы уже видели. Но когда играешь с соперником, который существенно выше тебя в таблице, то есть более мощный по определению, да еще и с точки зрения судей равнее тебя, этой чуть-чуть симпатии может оказаться вполне достаточно.

«Арсенал» в первую очередь подвела дежурная болезнь — он вышел на поле из раздевалки минут на пятнадцать позже соперника. И пока пришел в себя, счет уже был 2:0 в пользу «Краснодара». Казалось бы, на этом можно и заканчивать игру. Гости выглядели в дебюте матча на голову сильнее хозяев. А то, что «Арсенал» пропустил всего два — это он еще очень легко отделался. Однако уже скоро хозяева поля едва не перевернули все с ног на голову. Еще при счете 0:1 Луценко здорово протаранил по флангу оборону соперника, вошел в штрафную и даже успел прострелить на пятачок. Мяч встретила нога все того же Фьолусона, от которой он отлетел в штангу. Сафонов уже только провожал полет взглядом. Однако это был день Фьолусона, мяч в ворота не залетел.

Вообще Луценко, при всем том, что нападающий — амплуа очень зависимое, все более уверенно смотрится в «Арсенале», и становится одним из его лидеров. Он может и придержать мяч, и отметиться острой передачей, и выиграть борьбу в чужой штрафной.

По сравнению с прошлогодним Джорджевичем Луценко в своей нынешней форме безусловно добавил мощи атаке «Арсенала». Опять же — игрок момента, умеющий точно исполнить завершающий удар. Передача Ткачева в пространство между двумя защитниками, конечно, была восхитительна. Но при этом и сам Луценко успел совершить маневр под пас, чуть задержаться, чтобы потом замыкать навес в движении, когда вратарю очень трудно среагировать на удар. Примерно такие же мячи он забивал в Москве «Спартаку» после навеса Комбарова, а еще раньше — «Тамбову». Последний гол вообще как под копирку похож на краснодарский. С той разницей, что заброс в интервал между защитниками на голову Луценко делал Альварес. То есть подносчики снарядов всегда разные, но бомбардир — один.

Отыграв один мяч, «Арсенал» в заключительной десятиминутке первого тайма практически смял «Краснодар», имел несколько очень хороших моментов, чтобы сравнять счет, но мяч в сетку так и не залетел. И в этом тоже один из ответов на вопрос, почему хозяева поля проиграли. Во-первых, конечно, игроки «Краснодара» индивидуально очень сильны.

В этом и состоит понятие класса — насколько меньше совершает футболист ошибок за единицу времени.

Можно один раз сыграть здорово, а три — в никуда, а можно наоборот. Ну и везение, как без него. Петров, забивая второй гол, пробил из-за штрафной сквозь скопление игроков так, что мяч миновал всех, даже не чиркнул, да еще и влетел в самый угол без шансов для вратаря. Ткачев на исходе первого тайма примерно из такой же ситуации тоже пробил всех, но на его удар успел, хоть и с трудом, среагировать вратарь. Ну и как не припомнить одну из последних атак, когда на сильный прострел в направлении ворот не успел подставить ногу Костадинов. Тут бы уже и никакой Сафонов не помог.

Жаль, что, показывая второй матч подряд очень качественный футбол, «Арсенал» остается без набранных очков. С другой стороны, играя с топ-клубами без боязни и ненужных автобусов, это рано или поздно все равно воздастся. Игорь Черевченко по этому поводу отдельно высказался на послематчевой пресс-конференции: преодолеть невезение можно только через труд на тренировках.

«Арсенал» — «Краснодар» - 1:2

24 ноября. Тула. Центральный стадион, 7815 зрителей. Судьи Станислав Васильев (Ижевск), Константин Шаламберидзе, Денис Березнов (оба — Москва).

Голы: Вильена (7, 0:1), Петров (25, 0:2), Луценко (43, 1:2).

На 64-й минуте Игнатьев не реализовал пенальти (мимо).

«Арсенал»: Шамов, Бауэр, Беляев, Григалава, Денисов (Лесовой, 66), Альварес, Костадинов, Чаушич, Горбатенко (Ломовицкий, 75), Ткачев, Луценко.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Фьолусон, Мартынович, Петров, Вильена, Уткин, Фернандеш (Вандерсон, 15), Берг (Газинский, 57), Сулейманов (Стоцкий, 78), Игнатьев.

Предупреждения: Мартынович (16), Альварес (24), Берг (26), Уткин (61), Шамов (62), Вильена (67), Игнатьев (90+), Григалава (90+).

Удары (в створ): 11 (5, 1 — штанга) — 8 (5). Угловые: 2 — 0. Голевые моменты: 6 — 4.