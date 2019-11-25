На пр. Ленина в Туле собрался «паровозик» из трех авто

Как сообщает корреспондент Myslo, утром на пр. Ленина напротив дома №97 произошло ДТП с участием трех авто: ВАЗ-2110, Opel и Kia.

По словам участников ДТП, во время движения по направлению к центру Тулы водитель отечественной легковушки притормозил. А вот дальше версии разнятся:

по первой версии, в ВАЗ врезался Opel, а затем в него Kia,

по второй – Opel успел затормозить, но врезавшаяся в него Kia протолкнула его вперед, и тот «догнал» ВАЗ.

На момент публикации новости на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства аварии.

Затруднения движения не наблюдается.