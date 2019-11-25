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На пр. Ленина в Туле собрался «паровозик» из трех авто

На пр. Ленина в Туле собрался «паровозик» из трех авто

Автоавария произошла напротив бассейна ТулГУ.

Как сообщает корреспондент Myslo, утром на пр. Ленина напротив дома №97 произошло ДТП с участием трех авто: ВАЗ-2110, Opel и Kia.

По словам участников ДТП, во время движения по направлению к центру Тулы водитель отечественной легковушки притормозил. А вот дальше версии разнятся:

  • по первой версии, в ВАЗ врезался Opel, а затем в него Kia,
  • по второй – Opel успел затормозить, но врезавшаяся в него Kia протолкнула его вперед, и тот «догнал» ВАЗ.

На момент публикации новости на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства аварии.

Затруднения движения не наблюдается.

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На пр. Ленина в Туле собрался «паровозик» из трех авто, Фото: 1
На пр. Ленина в Туле собрался «паровозик» из трех авто, Фото: 2
На пр. Ленина в Туле собрался «паровозик» из трех авто, Фото: 3
На пр. Ленина в Туле собрался «паровозик» из трех авто, Фото: 4
На пр. Ленина в Туле собрался «паровозик» из трех авто, Фото: 5
На пр. Ленина в Туле собрался «паровозик» из трех авто, Фото: 6
На пр. Ленина в Туле собрался «паровозик» из трех авто, Фото: 7
На пр. Ленина в Туле собрался «паровозик» из трех авто, Фото: 8
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Сергей Стариков
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