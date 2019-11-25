На пр. Ленина в Туле собрался «паровозик» из трех авто
Автоавария произошла напротив бассейна ТулГУ.
Как сообщает корреспондент Myslo, утром на пр. Ленина напротив дома №97 произошло ДТП с участием трех авто: ВАЗ-2110, Opel и Kia.
По словам участников ДТП, во время движения по направлению к центру Тулы водитель отечественной легковушки притормозил. А вот дальше версии разнятся:
- по первой версии, в ВАЗ врезался Opel, а затем в него Kia,
- по второй – Opel успел затормозить, но врезавшаяся в него Kia протолкнула его вперед, и тот «догнал» ВАЗ.
На момент публикации новости на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства аварии.
Затруднения движения не наблюдается.
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