Молодежка «Арсенала» сыграла вничью с «Краснодаром»

В воскресенье утром в Туле было семь градусов ниже нуля. Для команд это дополнительный стимул играть динамично, иначе замерзнешь. И начало матча выдалось очень энергичным. Уже на 6-й минуте Манелов, находясь слева в штрафной, ударом в дальний угол открыл счет.

Тут же Мусаев должен был сравнивать результат, но промахнулся после удобного навеса Хабибова.

Арсенальцы добились своего на 59-й минуте. Оружейникам удалась красивая комбинация, Куль как на блюдечке выложил мяч Петровскому, а тот неотразимо пробил в створ – 1:1.

Похоже, ничья не устраивала ни одного из соперников. Уже в компенсированное время Миронов среагировал на опаснейший удар южан со штрафного, а следом Родинков после углового, казалось, бил наверняка. Но и здесь отменно сыграл голкипер. Агкацев спас свою команду.