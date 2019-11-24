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Молодежка «Арсенала» сыграла вничью с «Краснодаром»
Фото пресс-службы ПФК «Арсенал».

Молодежка «Арсенала» сыграла вничью с «Краснодаром»

Игра состоялась в Туле 24 ноября.

В воскресенье утром в Туле было семь градусов ниже нуля. Для команд это дополнительный стимул играть динамично, иначе замерзнешь. И начало матча выдалось очень энергичным. Уже на 6-й минуте Манелов, находясь слева в штрафной, ударом в дальний угол открыл счет.

Тут же Мусаев должен был сравнивать результат, но промахнулся после удобного навеса Хабибова.

Арсенальцы добились своего на 59-й минуте. Оружейникам удалась красивая комбинация, Куль как на блюдечке выложил мяч Петровскому, а тот неотразимо пробил в створ – 1:1.

Похоже, ничья не устраивала ни одного из соперников. Уже в компенсированное время Миронов среагировал на опаснейший удар южан со штрафного, а следом Родинков после углового, казалось, бил наверняка. Но и здесь отменно сыграл голкипер. Агкацев спас свою команду.

 

«Арсенал»-мол. – «Краснодар»-мол. Краснодар – 1:1 (0:1)

24 ноября. Тула. Стадион ДЮСШ «Арсенал». Судья Андрей Савин (Санкт-Петербург).

Голы: Манелов (6, 0:1), Петровский (59, 1:1).

«Арсенал»-мол.: Миронов, Кузькин, Родинков, Гарастюк, Ходеев, Хабибов (Быковский, 86), Козлов (Гребенщиков, 61), Петровский, Хлусевич, Куль (Пещеров, 80), Мусаев (Ерофеев, 25; Приходной, 74).

«Краснодар»-мол.: Агкацев, Пелих, Исаенко, Литвинов, Петерсон, Котов (Защепкин, 34), Манелов, Сперцян, Никитин, Шершнев, Бенедык (Апеков, 60).

Предупреждения: Куль (4), Ерофеев (74), Сперцян (78).

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