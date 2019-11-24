новости
новости
Регистрация
На жителя Суворова завели уголовное дело за неуплату алиментов

На жителя Суворова завели уголовное дело за неуплату алиментов

Мужчина должен около 250 000 рублей своим сыновьям.

На исполнении в отделе судебных приставов Суворовского и Белевского районов Тульской области находится исполнительное производство в отношении 36-летнего мужчины о взыскании задолженности по алиментам на содержание двоих несовершеннолетних сыновей. Одному из мальчиков 10 лет, второму — 5 лет.

Отец задолжает детям более 248 000 рублей. За уклонение от выплаты алиментов нарушитель уже был привлечен к административной ответственности. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов.

Однако к выплате задолженности мужчина так и не приступил. Более того, он так и не устроился на работу.

В результате отделом судебных приставов Суворовского и Белевского районов Тульской области в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ.

С начала 2019 года органом дознания УФССП России по Тульской области в отношении неплательщиков алиментов возбуждено 475 подобных уголовных дел.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 17:00 0
Другие статьи по темам
Событие
неуплата алиментов
Место
Тульская областьСуворов
Прочее
УФССП России по Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Молодежка «Арсенала» сыграла вничью с «Краснодаром»
Молодежка «Арсенала» сыграла вничью с «Краснодаром»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.