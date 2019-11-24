На жителя Суворова завели уголовное дело за неуплату алиментов

На исполнении в отделе судебных приставов Суворовского и Белевского районов Тульской области находится исполнительное производство в отношении 36-летнего мужчины о взыскании задолженности по алиментам на содержание двоих несовершеннолетних сыновей. Одному из мальчиков 10 лет, второму — 5 лет.

Отец задолжает детям более 248 000 рублей. За уклонение от выплаты алиментов нарушитель уже был привлечен к административной ответственности. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком на 60 часов.

Однако к выплате задолженности мужчина так и не приступил. Более того, он так и не устроился на работу.

В результате отделом судебных приставов Суворовского и Белевского районов Тульской области в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ.

С начала 2019 года органом дознания УФССП России по Тульской области в отношении неплательщиков алиментов возбуждено 475 подобных уголовных дел.