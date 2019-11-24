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В Туле приедет Сергей Трофимов

В Туле приедет Сергей Трофимов

Концерт певца состоится 5 января в Городском концертном зале. Начало в 19.00.

В Городском концертном зале выступит артист, не нуждающийся в пиаре, чтобы поддерживать интерес к себе и своему творчеству Заслуженный артист России Сергей Трофимов.

Секрет его успеха прост и сложен одновременно — он дарит слушателю всего себя, обнажает свои самые сокровенные переживания без следа фальши. Синергия голоса, музыки и стихов, юмора и лиричности покоряет сразу.

«И вдруг понимаю — это во мне душа» — строка из хита Сергея Трофимова полностью описывает состояние его зрителей после концерта. Светлые и печальные воспоминания, подступившие слезы и радостный смех — артист мастерски извлекает звуки из музыкальных инструментов и лучшее из самых потаенных уголков сердец. За это и любим народом — за умение «достучаться», обманчиво простыми словами рассказать о самом сложном в жизни каждого: о любви и ненависти, разлуках и встречах, радости и горе. «Боже, какой пустяк!» — поет Сергей, и мы понимаем, что именно такие «пустяки» — «выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей» — украшают жизнь и делают нас чуточку лучше.

Сергей Трофимов как явление на российской эстраде уникален не только своим музыкальным и поэтическим дарованием, но и постоянным, искренним и уважительным диалогом со зрителем. На его концерте не увидишь «пустых» глаз и кресел — его песни и разговоры со слушателями заставят даже самого жестокосердного скептика плакать и смеяться, подпевать и танцевать. Что уж говорить о давних почитателях творчества артиста, а их, считай, целая страна!

Билеты на концерт Трофима уже в продаже.

Купить билет

Забронировать и купить билеты можно по красной кнопке выше или обратившись в любую точку продаж Myslo-кассы по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

 

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