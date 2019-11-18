Билеты на матч «Арсенал» – «Краснодар» появились в продаже

Фото из архива Myslo.

В Туле началась продажа билетов на матч 17-го тура Премьер-лиги «Арсенал» — «Краснодар», который состоится 24 ноября в 16.30. Об этом сообщает пресс-служба тульского клуба.

Время работы касс Центрального стадиона:

17 — 23 ноября: с 13.00 до 19.00,

24 ноября: с 9.00 до 17.15.

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести их можно также через фан-клуб «Арсенал» (справки по тел. 8−953−423−29−60).

Вход на школьный сектор осуществляется по предварительной коллективной заявке.

Вход на семейный сектор — по билетам для взрослых за 200 рублей, для детей (до 14 лет) за 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

Телефоны для справок: 8−906−623−20−63, +7(4872)−57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

Перед матчем с «Краснодаром» в фан-зоне у красно-желтого мяча вас ждут веселые конкурсы, розыгрыши, выступление группы поддержки ПФК «Арсенал», выразительные мимы, аквагрим, забавные эстафеты и мини-футбол. Начало в 14.30.