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Под Богородицком «двенашка» улетела в кювет
Фото УГИБДД по Тульской области.

Под Богородицком «двенашка» улетела в кювет

В ДТП пострадали два человека.

17 ноября в 2.20 на 2-м километре автодороги «Дон — Иевлево — Черняевка — Мшищи — Ломовка» (Богородицкий район) 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124, по предварительной информации, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
 
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали водитель и его 27-летний пассажир. С травмами различной степени тяжести пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:11 +1
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