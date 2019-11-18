Под Богородицком «двенашка» улетела в кювет

17 ноября в 2.20 на 2-м километре автодороги «Дон — Иевлево — Черняевка — Мшищи — Ломовка» (Богородицкий район) 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124, по предварительной информации, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали водитель и его 27-летний пассажир. С травмами различной степени тяжести пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение.