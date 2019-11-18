В Тулу приезжает американский джаз и хип-хоп-певец Джек Фриман
В рамках первого гастрольного тура по России артист выступит в тульском клубе Concert Hall. Концерт состоится 27 ноября, начало в 20.00.
Джек Фриман — молодой исполнитель, который стремительно набирает популярность за рубежом. Слушатели узнали о нем благодаря конкурсам молодых исполнителей вроде российского музыкального шоу «Голос». В 2014 году хьюстонцы проголосовали за Джека (97,9% голосов) в престижном опросе The Box’s Artist to Watch. В 2016 году Джек был приглашен Джоном Легеджентом в The AX Collective – проект, который успешно помогает начинающим артистам. И сегодня Джек Фриман вносит вклад в музыкальную культуру родного города, сотрудничая с хип-хоп-артистами Scarface, Kyleon и Le$.
Выступления Джека Фримана открывали концерты солистов Maroon 5 и The Jackson 5, американского R&B певца Энтони Хэмильтона, автора песни Love is Брайана Макнайта, Лайфа Дженнингса и др.
Фриман перенял свою знойную и плавную манеру исполнения у таких артистов, как Донни Хэттевей, Ди Энджело, рэп-дуэт OutKast, певица Чака Хан и рэпер Scarface.
Джек Фриман выступит с гастролями в нескольких российских городах. После концерта в легендарном клубе Алексея Козлова KOZLOV CLUB в Москве Джек Фриман приедет в Тулу, чтобы подарить свой неподражаемый вокал зрителям Concert Hall. Концерт пройдет в по-настоящему джазовой атмосфере. Зрители смогут расположиться и за столами рядом со сценой или на VIP-балконе, и потанцевать на танцполе клуба.
Билеты на концерт Джека Фримана уже появились в продаже во всех точках Myslo-кассы. Их можно купить онлайн.
Или обратиться в любую точку продаж по адресам:
- Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
- Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: выходной
- Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00
Сб.-вс.: выходной