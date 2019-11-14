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Каратисты тульской спортшколы «Восток» завоевали медали на первенстве Новомосковска
Фото предоставлено спортшколой «Восток».

Каратисты тульской спортшколы «Восток» завоевали медали на первенстве Новомосковска

Поздравляем ребят!

В Новомосковске состоялось открытое первенство города по каратэ. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из Тулы, Москвы, Калуги, Донского, Венева, Узловой.

По итогам соревнований спортсмены СШОР «Восток» стали победителями и призерами. Золотую медаль завоевала Татьяна Семина, серебро — Валерия Шишкова, Ян Евсеев, Алексей Нестеров, бронзу — София Бичурина, Марина Пьянкова, Валерия Онишко, Никита Шишков, Дмитрий Абрамов.

Спортсмены тренируются у Е. С. Никулиной, А. Н. Плехотника, И. В. Зеленовой.

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Первенство Новомосковска по каратэ, Фото: 1
Первенство Новомосковска по каратэ, Фото: 2
Первенство Новомосковска по каратэ, Фото: 3
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:37 +2
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