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В «Синема Парк» покажут киноконцерт Аллы Пугачёвой

В «Синема Парк» покажут киноконцерт Аллы Пугачёвой

Киноверсия юбилейного концерта Примадонны будет показана во всех кинотеатрах Объединенной сети кинотеатров «КИНО ОККО» («Синема Парк» и «Формула Кино»).

Такой подарок сделала Алла Пугачёва для всех почитателей ее многолетнего творчества. Показ пройдет с 30 ноября по 8 декабря. Билеты уже в продаже kinoteatr.ru.

Юбилейный концерт Примадонны российской эстрады состоялся 17 апреля в Москве, в Государственном Кремлевском дворце. В его создании приняли участие настоящие звезды — театральный режиссер, лауреат премии «Золотая маска» Филипп Григорьян, хореограф, режиссер театра кино и телевидения Егор Дружинин, в создании некоторых танцевальных номеров принял участие премьер Большого театра Артем Овчаренко.

Алла Пугачёва о премьере нового фильма:

— Сейчас я чувствую волнение, 10 лет я не выступала с сольными концертами и всю жизнь я пою не для избранных, а для своего народа, поэтому счастлива, что пришла такая идея — единственный, прошедший в Москве концерт выпустить как киноверсию в кинотеатрах. Увидеть его хотели бы многие, и я очень рада, что это смогут сделать люди начиная с Дальнего Востока и дальше по всей России.

Киноконцерт – это, конечно, что-то особенное — зритель видит меня крупно, ничего не ускользает от него. Я буду признательна каждому, кто придет в кинотеатр. Это будет действительно юбилей и общение душ. Я всегда заканчиваю концерт одной фразой — если хоть что-нибудь останется в вашем сердце, большей награды для себя я и не желаю.

Чтобы сделать концерт, нужна команда — музыканты, режиссер, звукорежиссер, но подбор репертуара мне диктует только жизнь. Для этого концерта я выбрала те песни, которые полностью соответствовали моим мыслям, моему отношению к жизни, к людям, это моя исповедь. Теперь, уже не от лица какой-то героини, а просто исповедь Аллы Пугачёвой.

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Автор: Настя Якушина
сегодня, в 13:31 −3
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Место
Синема ПаркТРЦ Макси

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