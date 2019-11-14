Фото из архива публикаций Myslo
На Косой Горе в Туле во время ремонта дома погиб мужчина
Пострадавший упал со строительных лесов.
Как стало известно Myslo, вечером 13 ноября на Орловском шоссе в поселке Косая Гора случилась трагедия. В ходе ремонта упал со строительных лесов и получил несовместимую с жизнью травму 57-летний туляк.
По имеющейся на настоящий момент информации, мужчина не являлся наемным работником, а просто пришел помогать с ремонтом. По факту происшествия проводится проверка.
Другие статьи по темам
Событие
Место