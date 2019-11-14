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На Косой Горе в Туле во время ремонта дома погиб мужчина
Фото из архива публикаций Myslo

На Косой Горе в Туле во время ремонта дома погиб мужчина

Пострадавший упал со строительных лесов.

Как стало известно Myslo, вечером 13 ноября на Орловском шоссе в поселке Косая Гора случилась трагедия. В ходе ремонта упал со строительных лесов и получил несовместимую с жизнью травму 57-летний туляк.
 
По имеющейся на настоящий момент информации, мужчина не являлся наемным работником, а просто пришел помогать с ремонтом. По факту происшествия проводится проверка.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:02 +3
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