На Косой Горе в Туле во время ремонта дома погиб мужчина

Фото из архива публикаций Myslo

Как стало известно Myslo, вечером 13 ноября на Орловском шоссе в поселке Косая Гора случилась трагедия. В ходе ремонта упал со строительных лесов и получил несовместимую с жизнью травму 57-летний туляк.

По имеющейся на настоящий момент информации, мужчина не являлся наемным работником, а просто пришел помогать с ремонтом. По факту происшествия проводится проверка.