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«Арсенал» сыграет товарищеский матч с «Химиком»
Фото из архива Myslo.

«Арсенал» сыграет товарищеский матч с «Химиком»

Игра состоится на Центральном стадионе.

Во время паузы в чемпионате России «Арсенал» сыграет со своим фарм-клубом из Новомосковска «Химик-Арсенал», занимающим пятое место во втором дивизионе в зоне «Центр».

Как сообщает пресс-служба оружейников, игра состоится 17 ноября в 15.00 на Центральном стадионе «Арсенал».

На матч приглашаются все желающие! Вход свободный. Проход болельщиков будет через юго-западные ворота.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:05 +1
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