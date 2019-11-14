«Арсенал» сыграет товарищеский матч с «Химиком»

Фото из архива Myslo.

Во время паузы в чемпионате России «Арсенал» сыграет со своим фарм-клубом из Новомосковска «Химик-Арсенал», занимающим пятое место во втором дивизионе в зоне «Центр».

Как сообщает пресс-служба оружейников, игра состоится 17 ноября в 15.00 на Центральном стадионе «Арсенал».

На матч приглашаются все желающие! Вход свободный. Проход болельщиков будет через юго-западные ворота.