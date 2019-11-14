Вечером на пр. Ленина в Туле сбили пешехода

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ДТП произошло в районе поворота на улицу 9 Мая.

Вечером 13 ноября на повороте с пр. Ленина на ул. 9 Мая в Туле 33-летний водитель легкового автомобиля Lada Granta сбил пешехода. ДТП произошло около 20.00.

Предполагается, что в момент наезда 29-летний мужчина пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

«После оказания медицинской помощи пострадавший был отпущен домой», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.