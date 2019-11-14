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Детский омбудсмен предложила усилить контроль за продажей снюсов подросткам в Тульской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Детский омбудсмен предложила усилить контроль за продажей снюсов подросткам в Тульской области

Сейчас они находятся в розничной торговле вопреки законодательному запрету.

Уполномоченным по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова рассказала о новой угрозе безопасности детей — употребление снюсов (жевательных табачных изделий с высоким содержанием никотина).

В результате родительского патруля было установлено, что снюсы находятся в розничной торговле вопреки законодательному запрету.

Омбудсмен предложила усилить контроль надзорных органов за реализацией этих веществ в регионе.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал это предложение.

- Наш долг — не только как представителей власти, но и как родителей — защищать детей от современных угроз. Хотя некоторые из них и кажутся самим детям безобидными, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор также сообщил, что с инициативой по дополнительному ограничению продажи табачных изделий, в том числе электронных сигарет и вэйпов также к нему и обратился прокурор Тульской области. Соответствующий законопроект находится в разработке.

 

На самом деле опасность употребления снюса довольно серьезная. Это может привести к онкологическим заболеваниям полости рта и гортани, заболеваниям сердечно-сосудистой системы, нарушением сердечного ритма.

Даже разовое употребление снюса может привести к летальному исходу, потому что неокрепший организм ребенка не выдерживает огромной дозы никотина.

Подросток может испытывать сильные головные боли, у него проявляются тошнота, рвота, резкие скачки давления, а также появляется ломка.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:24 +4
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