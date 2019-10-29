В Туле прошел открытый Кубок области по тайскому боксу
Рассказываем, кто победил в турнире.
26−27 октября в Туле прошел открытый Кубок области по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из Тульской, Курской, Смоленской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Московской областей, республик Беларусь и Абхазия.
Победителями турнира стали воспитанники Тульской областной федерации тайского бокса, спортивной школы «Восток», клуба А. Невского, клуба «Щит и меч» и клуба «Катана»:
Алина Гиясова, Бедел Пулатов, Фарид Рзаев, Никита Боргер, Вусал Марданов, Мухтадин Махмудов, Никита Свечников, Артур Пулатов, Егор Жевлаков, Андрей Степанов, Евгений Бабич, Владимир Голиков.
Поздравляем спортсменов!
Другие статьи по темам
Место