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В Туле прошел открытый Кубок области по тайскому боксу

В Туле прошел открытый Кубок области по тайскому боксу

Рассказываем, кто победил в турнире.

26−27 октября в Туле прошел открытый Кубок области по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из Тульской, Курской, Смоленской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Московской областей, республик Беларусь и Абхазия.

Победителями турнира стали воспитанники Тульской областной федерации тайского бокса, спортивной школы «Восток», клуба А. Невского, клуба «Щит и меч» и клуба «Катана»:

Алина Гиясова, Бедел Пулатов, Фарид Рзаев, Никита Боргер, Вусал Марданов, Мухтадин Махмудов, Никита Свечников, Артур Пулатов, Егор Жевлаков, Андрей Степанов, Евгений Бабич, Владимир Голиков.

Поздравляем спортсменов!

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 20:01 0
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