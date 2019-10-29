В тульском посёлке введён карантин по бешенству

В доме № 10 поселка Станционный выявлен очаг заболевания бешенством. В связи с этим, неблагополучными пунктами признаны территории домов № 7-13. Угрожаемая зона отмечена в пределах территории поселка.

Там временно запрещено проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта и отлов диких животных.

Областному комитету по ветеринарии поручено ликвидировать очаг бешенства, а минздраву – обеспечить местные травмпункты необходимыми препаратами для оказания первой помощи. Контролировать проведение противоэпидемических мероприятий будет Роспотребнадзор.