Тульские школьники прошли «Марш-бросок»: фоторепортаж

Фото: молодежный центр "Спектр"

В ней приняли участие 11 команд из городских колледжей и Центров образования. Подростки соревновались в нескольких упражнениях: неполная сборка-разборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки, общая физическая подготовка, метание гранат и викторина по истории Великой Отечественной войны.

Также ребята проходили минное поле, переправлялись через противотанковый ров, ставили палатку, разводили костер и разгадывали шифровку.

Первое место заняла команда «Наследие» из молодежного центра «Спектр». Второе место – у «Левши» из коммунально-строительного техникума, на третьем – команда «Тульский рубеж» из лицея № 2. Военно-спортивная игра была организована молодежным центром «Спектр».