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Тульские школьники прошли «Марш-бросок»: фоторепортаж
Фото: молодежный центр "Спектр"

Тульские школьники прошли «Марш-бросок»: фоторепортаж

Спортивная игра состоялась в военно-историческом комплексе «Рубеж обороны».

В ней приняли участие 11 команд из городских колледжей и Центров образования. Подростки соревновались в нескольких упражнениях: неполная сборка-разборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки, общая физическая подготовка, метание гранат и викторина по истории Великой Отечественной войны.

Также ребята проходили минное поле, переправлялись через противотанковый ров, ставили палатку, разводили костер и разгадывали шифровку.

Первое место заняла команда «Наследие» из молодежного центра «Спектр». Второе место – у «Левши» из коммунально-строительного техникума, на третьем – команда «Тульский рубеж» из лицея № 2. Военно-спортивная игра была организована молодежным центром «Спектр».

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Военно-спортивная игра "Марш бросок", Фото: 1
Военно-спортивная игра "Марш бросок", Фото: 2
Военно-спортивная игра "Марш бросок", Фото: 3
Военно-спортивная игра "Марш бросок", Фото: 4
Военно-спортивная игра "Марш бросок", Фото: 5
Военно-спортивная игра "Марш бросок", Фото: 6
Военно-спортивная игра "Марш бросок", Фото: 7
Военно-спортивная игра "Марш бросок", Фото: 8
Военно-спортивная игра "Марш бросок", Фото: 9
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:08 +3
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