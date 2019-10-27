«Арсенал» в Грозном: полшага вперед

Фото пресс-службы "Арсенала".

Лучше полшага вперед, чем два назад.

Неделю после домашней ничьей с «Сочи» в Туле кипели страсти. Неожиданно вдруг разгорелась дискуссия об отставке Черевченко, в ходе которой родился инсайт о том, что главному тренеру тульской команды якобы дали три матча для исправления ситуации. Непонятно, правда, какие три матча – то ли включая предстоящий кубковый, то ли исключительно чемпионата, где ближайшие три матча – «Ахмат» в Грозном, «Спартак» в Москве, «Зенит» в Туле. Самое время для ультиматумов.

Все-таки хочется верить, что руководство тульского клуба не склонно придерживаться традиционных управленческих методов советской стройки – поорать погромче и пропесочить пожестче. А уж есть ли на этой стройке раствор или кирпич – об этом у начальника голова не болит. Ведь тренер несет ответственность за конечный результат, а не за то, какое место занимает его команда в конце октября.

Безнадеги в игре «Арсенала» нет. А любые, самые черные полосы когда-то, да заканчиваются.

Теперь же, после того, как тульская команда добилась положительного результата в Грозном, дискуссии об отставке вообще поутихли. Тренер в глазах общественности вроде опять хороший. И получается, что качество его работы многие оценивают исключительно по тому компоненту, забила команда с одиннадцатиметровой отметки или нет. Забывая, что эти три пресловутых «пеналя» тоже надо было еще как-то заработать против опытной обороны соперника.

Между тем после «Сочи» перед тренерским штабом «Арсенала» стояла достаточно сложная задача – подготовить команду к трем подряд ответственным играм в течение девяти дней. Причем, одна другой важней. Тут никаких ультиматумов не надо, чтобы понять цену каждого из этих поединков. В Грозном нужно брать очки, потому что дела в чемпионате сильно пошатнулись. Игра на Кубок в Екатеринбурге вообще будет главным событием осени для «Арсенала», если не сезона. Ну а потом «Спартак», он и есть «Спартак».

По-видимому, именно в связи с кубковым матчем в Грозном Черевченко пошел на достаточно серьезную ротацию. В запасе оказались Бауэр, Луценко, Кангва. Так и не вышел Чаушич, хотя о нем говорили, что вроде бы уже почти восстановился. Сразу же, как получил во втором тайме серьезный удар по ногам, Комбаров был заменен на Хагуша. Тренеры явно держали в уме игру в Екатеринбурге, и хотели сберечь всех.

Но, пожалуй, главный сюрприз поджидал на посту номер один. Место в воротах неожиданно занял Егор Шамов, для которого этот матч стал дебютом в Премьер-лиге.

То ли Черевченко и правда согласился с позицией, что в эпизоде с пропущенным от «Сочи» голом основной голкипер команды не выручил, то ли просто дал ему передышку. Что опять же говорит о том, насколько высоки будут ставки в кубковой игре.

Решение по Шамову оказалось отнюдь не спонтанным. В одном из интервью после матча Егор сказал, что тренеры всю неделю вели с ним разговоры, готовили к этой игре. Значит, это была часть некоего разработанного плана. Пока болельщики обсуждали идею отставки, тренерский штаб продолжал делать свое дело.

Да и дебютант не подкачал, хотя и пропустил. Но к этому эпизоду даже ярлык «не выручил» не приклеишь – здорово сыграл игрок сборной России Семенов, выигравший единоборство с защитниками «Арсенала», и переправив головой мяч в дальний угол ворот. На выходе голкиперу здесь играть было совсем невозможно, а удар получился таким, что мяч ему никак не достать.

Зато Шамов блеснул в нескольких эпизодах, справившись с очень сложными мячами. Особенно, конечно, вспоминается удар на исходе матча Глушакова, когда Шамов не только успел сложиться и парировать мяч в нижнем угле ворот, но тут же вскочить на ноги и забрать мяч, пока он не ушел на угловой. Как говорил Штирлиц, запоминается последняя фраза. Вот этот момент с ударом Глушакова стал для Шамова той самой последней фразой, которая будет воспоминанием о его успешной игре в Грозном.

А вот Тудорие, также засидевшийся на скамейке запасных, конечно, разочаровал. Даже не потому, что он был мало заметен на поле. В конце концов нападающий – фигура зависимая, а весь первый тайм у «Арсенала» была проблема с тем, чтобы доставить мяч к чужой штрафной. При все при этом Тудорие имел супермомент в начале встречи, когда оказался первым у мяча, отскочившего от Городова. Чтобы забить, надо было просто устоять на ногах и переправить мяч в пустые ворота. Но Тудорие сделал невозможное – поскользнулся, и по мячу толком не попал.

При всем при этом румынский легионер уже вторую игру подряд моменты у чужих ворот зарабатывает. Значит, позицию-то в чужой штрафной умеет выбирать. Вот только в прошлой домашней игре не сумел остановить толком мяч, в этой на ногах не устоял. Возможно, это все от излишнего желания отличиться, он же сам понимает, что что-то идет не так. Возможно, от недостатка игровой практики. Но если не забивать такие мячи, как в Грозном, игровой практики и не будет.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Впервые в сезоне выяснилось, что у «Арсенала» есть резервы для настоящего усиления со скамейки запасных. Выход Луценко и Кангвы оказался переломным. Оба они добавили мощи атакам тульской команды. Здорово вошел в игру и заменивший Комбарова Хагуш.

Получив дополнительный импульс, «Арсенал» наконец забил. Причем, в голевом эпизоде хороши были обе ноты. Прежде всего пас Горбатенко со своей половины в свободную зону, и последовавший после этого забег Кангвы, который на своей сумасшедшей скорости успел опередить защитника и катнуть мяч мимо выбежавшего навстречу Городова с такой ювелирной точностью, что еще бы сантиметра три в сторону, и гола не случилось.

«Арсенал» даже мог вырвать победу после двух вылазок к чужим воротам в концовке встречи Альвареса. Но в одном случае его на «ленточке» остановил Роши, за что заслуженно получил вторую желтую и удаление, а в другом Альварес мастерски подработал себе мяч под удар и дугой запустил его в дальний угол ворот. Не попал. Жаль, что именно Альвареса «Арсенал» не досчитается теперь в игре со «Спартаком». В первом тайме наш испанец получил совершенно дурацкое предупреждение за откидку мяча, которое стало для него четвертым в сезоне.

По тому, как развивались события, ничья 1:1 – положительный результат для «Арсенала». Да, до конца года тульская команда сыграет теперь поочередно со всеми нашими топ-клубами, и это вызывает резонные опасения. Но будем надеяться, что пример «Ференцвароша» с «Лудогорцем» оказался заразительным и для наших команд. Побеждает тот, кто этого хочет, не боится соперника и умеет пользоваться его слабостями. Вот этого и пожелаем «Арсеналу» на остаток года – быть немного «Ференцварошем».

«Ахмат» - «Арсенал» – 1:1

26 октября. Грозный. «Ахмат Арена», 11265 зрителей. Судьи Николай Волошин (Смоленск), Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону).

Голы: Семенов (20, 1:0), Э.Кангва (77, 1:1).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Гиголаев, Семенов, Анхель, Иванов (Швец, 66), Глушаков (Митришев, 89), Бериша, Роши, Исмаэл (Гащенков, 82), Понсе.

«Арсенал»: Шамов, Комбаров (Хагуш, 63), Григалава, Беляев, Альварес, Костадинов, Горбатенко, Ломовицкий, Ткачев, Лесовой (Э. Кангва, 71), Тудорие (Луценко, 68).

Предупреждения: Ломовицкий (18), Костадинов (23), Альварес (29), Роши (79), Швец (88), Уциев (90+).

На 84-й минуте за второе предупреждение удален Роши.