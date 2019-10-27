В Туле очистили русло реки Рогожня

Фото пресс-службы администрации города.

В Туле расчистили еще 30 метров русла реки Рогожни. Также в порядок приводили территорию, прилегающую к ледовому дворцу.

В мероприятии участвовали сотрудники главного управления администрации города Тулы по Центральному округу, специалисты МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы», управляющей компани. В работах были задействованы 14 человек и ломовоз.

По итогам субботника вывезли 20 кубометров мусора и веток.