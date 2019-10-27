новости
новости
Регистрация
Кто в Тульской области чаще всего попадается на взятках?

Кто в Тульской области чаще всего попадается на взятках?

Об этом рассказала региональная прокуратура.

За 9 месяцев 2019 года в Тульской области сохранилась тенденция к увеличению числа выявленных преступлений коррупционной направленности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, в указанный период правоохранители выявили 195 преступлений коррупционной направленности (рост на 21,9%), в том числе возбуждено 99 уголовных дел о взяточничестве.

Взяткополучателями по возбужденным делам являлись сотрудники правоохранительных органов (48% случаев), служащие органов местного самоуправления (35%), работники сферы образования (4%).

В суды области направлено 75 уголовных дел о коррупционных преступлениях.

За 9 месяцев 2019 года суды Тульской области с постановлением обвинительного приговора рассмотрели 70 уголовных дел, осуждены 78 лиц.

В числе осужденных: должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления — 4; сотрудники правоохранительных органов — 12, из них органов внутренних дел — 7, МЧС — 2, ФСИН — 3; 1 врач; 2 адвоката, 24 руководителя и иные должностные лица предприятий и учреждений.

Реальное лишение свободы назначено 34 лицам, штраф — 41 лицу, лишение права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью — 1 лицу.

Дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью назначено 19 лицам, в виде штрафа — 10 лицам, в виде лишения звания на основании ст. 48 УК РФ — 5 лицам.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 12:06 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
взяткикоррупцияуголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Алексей Дюмин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником
Алексей Дюмин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником
«Арсенал» в Грозном: полшага вперед
«Арсенал» в Грозном: полшага вперед
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.