Кто в Тульской области чаще всего попадается на взятках?

Об этом рассказала региональная прокуратура.

За 9 месяцев 2019 года в Тульской области сохранилась тенденция к увеличению числа выявленных преступлений коррупционной направленности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, в указанный период правоохранители выявили 195 преступлений коррупционной направленности (рост на 21,9%), в том числе возбуждено 99 уголовных дел о взяточничестве.

Взяткополучателями по возбужденным делам являлись сотрудники правоохранительных органов (48% случаев), служащие органов местного самоуправления (35%), работники сферы образования (4%).

В суды области направлено 75 уголовных дел о коррупционных преступлениях.

За 9 месяцев 2019 года суды Тульской области с постановлением обвинительного приговора рассмотрели 70 уголовных дел, осуждены 78 лиц.

В числе осужденных: должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления — 4; сотрудники правоохранительных органов — 12, из них органов внутренних дел — 7, МЧС — 2, ФСИН — 3; 1 врач; 2 адвоката, 24 руководителя и иные должностные лица предприятий и учреждений.

Реальное лишение свободы назначено 34 лицам, штраф — 41 лицу, лишение права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью — 1 лицу.

Дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью назначено 19 лицам, в виде штрафа — 10 лицам, в виде лишения звания на основании ст. 48 УК РФ — 5 лицам.