новости
новости
Регистрация
БК «Арсенал» на классе одолел соперника из Ростова

БК «Арсенал» на классе одолел соперника из Ростова

Оружейники обыграли «Барс-РГЭУ» со счетом 86:79. Смотрите фоторепортаж Myslo с матча!

В ответном поединке тульский БК «Арсенал» во второй раз победил «Барс-РГЭУ» из Ростова-на-Дону. Игра завершилась со счетом 86:79 (22:15, 23:20, 26:23, 15:21).

Несмотря на явный статус фаворита в данной дуэли, легкой эту победу назвать нельзя. Команды начали игру ровно, и только к середине первой четверти туляки потихоньку ушли в отрыв. Стоило оружейникам немного расслабиться, как «Барсы» сразу начинали наверстывать упущенное, что наглядно показала четвертая четверть. Как отметил тренер гостей, уровень исполнительского мастерства у игроков «Арсенала» всё же выше, поэтому оружейники на классе одержали победу.

Как сообщает пресс-служба тульского клуба, самым результативным у нашей команды оказался Павел Сизов, набрав 21 очко. Артем Попов отметился в пяти статистических показателях: 16 очков, 6 подборов, 6 ассистов, 2 перехвата и 2 блокшота. Максим Кузнецов набрал 10 очков, Давид Дзандзава и Дмитрий Рытенко — по 13 очков.

Галерея
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 1
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 2
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 3
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 4
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 5
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 6
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 7
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 8
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 9
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 10
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 11
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 12
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 13
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 14
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 15
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 16
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 17
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 18
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 19
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 20
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 21
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 22
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 23
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 24
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 25
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 26
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 27
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 28
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 29
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 30
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 31
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 32
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 33
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 34
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 35
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 36
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 37
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 38
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 39
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 40
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 41
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 42
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 43
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 44
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 45
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 46
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 47
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 48
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 49
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 50
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 51
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 52
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 53
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 54
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 55
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 56
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 57
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 58
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 59
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 60
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 61
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 62
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 63
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 64
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 65
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 66
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 67
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 68
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 69
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 70
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 71
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 72
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 73
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 74
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 75
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 76
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 77
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 78
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 79
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 80
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 81
БК Арсенал - БК "Барс-РГЭУ" , Фото: 82
показать все фотографии
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:14 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
БК АрсеналбаскетболБарс-РГЭУ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Как вчера всё было!» Тест-игра по Туле
«Как вчера всё было!» Тест-игра по Туле
На новой концертной площадке Тулы выступят Иван Демьян и группа «7Б»
На новой концертной площадке Тулы выступят Иван Демьян и группа «7Б»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.