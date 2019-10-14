БК «Арсенал» на классе одолел соперника из Ростова

В ответном поединке тульский БК «Арсенал» во второй раз победил «Барс-РГЭУ» из Ростова-на-Дону. Игра завершилась со счетом 86:79 (22:15, 23:20, 26:23, 15:21).

Несмотря на явный статус фаворита в данной дуэли, легкой эту победу назвать нельзя. Команды начали игру ровно, и только к середине первой четверти туляки потихоньку ушли в отрыв. Стоило оружейникам немного расслабиться, как «Барсы» сразу начинали наверстывать упущенное, что наглядно показала четвертая четверть. Как отметил тренер гостей, уровень исполнительского мастерства у игроков «Арсенала» всё же выше, поэтому оружейники на классе одержали победу.

Как сообщает пресс-служба тульского клуба, самым результативным у нашей команды оказался Павел Сизов, набрав 21 очко. Артем Попов отметился в пяти статистических показателях: 16 очков, 6 подборов, 6 ассистов, 2 перехвата и 2 блокшота. Максим Кузнецов набрал 10 очков, Давид Дзандзава и Дмитрий Рытенко — по 13 очков.