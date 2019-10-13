БК «Арсенал» победил в первом домашнем матче Чемпионата России по баскетболу

Фото БК «Арсенал».

12 октября баскетбольный клуб «Арсенал» в спортивном комплексе «Новое поколение» встретился с БК «Барс-РГЭУ» из Ростова-на-Дону на матче Чемпионата России по баскетболу.

И в первом домашнем матче сезона туляки одержали уверенную победу над дебютантом Суперлиги2.

Самым результативным стал наш новичок Павел Сизов, практически не знавший в этот вечер промахов (7 из 9 с игры), что вылилось в 21 очко + 4 подбора.

Вторым по результативности стал другой новобранец команды. Андрей Кузёмкин отметился 17 очками и раздал больше всех ассистов — 6. Отметим так же Давида Дзандзава, реализовавшего 3 из 4 из-за дуги: 11 очков, 2 подбора, 3 ассиста и 2 перехвата.

Все 4 воспитанника тульского баскетбола появились вчера на площадке (3 из них в один момент находились на площадке одновременно) и каждый отметился набранными очками:

- Дмитрий Мищук — 2 очка, 1 подбор, 2 ассиста, 1 перехват;

- Данила Винокуров — 5 очков, 1 голевая и 2 перехвата;

- Егор Щербинский — 2 очка, 2 подбора, 1 голевая;

- Максим Кузнецов — 10 очков и 3 ассиста.