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Туляков приглашают в Школу молодого арбитра

Туляков приглашают в Школу молодого арбитра

Бесплатные занятия начнутся с 17 октября.

Тульская областная коллегия футбольных арбитров объявляет набор в Школу молодого арбитра. Если вы хотите стать частью самой популярной игры на планете и быть не просто болельщиком, а непосредственным участником, если хотите разбираться в футбольных правилах и понимать, почему судьи в матче принимают те или иные решения, приходите на обучение! Занятия будут проходить бесплатно.

Первое организационное занятие состоится 17 октября в пресс-центре стадиона «Арсенал», Восточная трибуна (Тула, проспект Ленина, 87). Начало в 18.30.

Обращаться по телефонам: 8 (905) 119-84-26, Алексей Амелин, 8 (910) 942-91-70, Сергей Пантелеев.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 16:05 +1
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