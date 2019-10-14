На новой концертной площадке Тулы выступят Иван Демьян и группа «7Б»

Уже 18 лет группа «7Б» сияет на музыкальном небосклоне. За эти годы они полюбились поклонникам своими хитами «Молодые ветра», «Неизвестный солдат», «Осень», «Некрещеная луна», «Летим с войны». В арсенале группы большое количество альбомов и участие во множестве сборников.



Даже те кто не следит за творчеством группы, хоть раз наверняка слышали их песни, например в фильмах «Займемся любовью», «Спартак и Калашников», «Демон полдня», «Четыре таксиста и собака 2», «Тень бойца», «Время счастья 2», «Нераскрытые дела / Без срока давности», «Жизненные обстоятельства».



«7Б» продолжает давать концерты, участвует в «НАШЕствии» и других крупных российских фестивалях, записывается в совместных проектах с другими музыкантами.



Ивана Демьяна, лидера группы и автора песен, можно услышать на самых разных радио и телеканалах в верхних строчках «Хит-Парада Двух Столиц» на радио «Максимум» и «Чартовой дюжины» на «Нашем Радио».

А теперь у туляков появился шанс услышать любимые песни вживую.

Забронировать и купить билеты можно по красной кнопке выше или обратившись в любую точку продаж Myslo-кассы по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

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