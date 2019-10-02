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Тула поборолась с Казанью за право проведения финала Кубка России по волейболу

Тула поборолась с Казанью за право проведения финала Кубка России по волейболу

К сожалению, предпочтение отдали столице Татарстана.

Определились соперники волейбольного клуба «Тулица» по полуфиналу Кубка России, который состоится с 1 по 4 ноября в Калининграде. Нашими соперниками будут клубы «Заречье-Одинцово», «Минчанка» и «Локомотив».

Директор клуба Валерий Евгеньевич Московский прокомментировал итоги конкурса на проведение полуфинала и финала кубка:

Валерий Московский

- Заявку на полуфинал мы не подавали, хотя у нас были неплохие шансы получить этот этап. В эти сроки, к сожалению, спортивная арена [манеж «Арсенала] используется для проведения концертов. В очередной раз наступаем на те же грабли.

А за финал Кубка Тула всерьез поборолась с Казанью. Всего было четыре заявки, но «Тулица» и казанское «Динамо» предлагали наиболее выгодные условия. После долгих дебатов предпочтение отдали столице Татарстана, обладающей отличным игровым комплексом.

- В своих аргументах мы делали акцент на развитие и популяризацию данного вида спорта в регионах, но оппонент был очень серьезный, обладающий современнейшей волейбольной инфраструктурой. Я надеюсь, наши финалы ещё впереди, и туляки обязательно увидят лучшие команды России вживую, — так подытожил выбор ВФВ директор «Тулицы».

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:34 +2
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