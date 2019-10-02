На родителей тульских школьниц, укравших торт у Тёщи, полиция составила протоколы

Выяснилось, что бутафорский торт – в целости и сохранности. Его вернут в экзотариум.

Ранее Myslo писал об инциденте, произошедшем возле Тульского экзотариума. По словам сотрудников зоопарка, три школьницы забрали бутафорский торт из лап памятника Тёщи, сделанный специально ко дню рождения учреждения, сделали с ним селфи, унесли с собой и сожгли.

По данному факту проверку провели сотрудники отдела полиции «Зареченский». Личности и местонахождение девочек были оперативно установлены. Выяснилось, что торт в целости и сохранности. Его вернут в экзотариум.

- В подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции «Зареченский» ведется дальнейшая работа по определению всех обстоятельств происшествия и профилактике противоправного поведения школьниц. На их родителей составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.